Посадіть ці 4 рослини на підвіконні: свіжа зелень буде на кухні всю зиму

Рослини, які легко виростити на підвіконні / Фото Pexels
Взимку магазинна зелень швидко втрачає свіжість і коштує недешево. Облаштувати власний мінігород на кухні можна в кількох горщиках без зайвого клопоту.
Чому варто вирощувати пряні трави вдома?
З настанням морозів мати свіжі прянощі під рукою цілком реально без облаштування теплиць чи громіздких конструкцій, пише Mirror. Фахівці радять звернути увагу на чотири невибагливі культури, які чудово приживаються в невеликих горщиках. Вони забезпечать смачні страви вітамінами та наповнять кухню свіжим ароматом.
Як правильно посіяти кожну культуру?
Для гарного результату кожній рослині потрібні правильний посуд, ґрунт і догляд:
- Базилік. Візьміть невеликий горщик або контейнер із дренажними отворами й наповніть його легким водопроникним ґрунтом або компостом. Посійте насіння по поверхні зволоженої землі, злегка притисніть, присипте тонким шаром ґрунту й накрийте прозорим пакетом для створення парникового ефекту. Тримайте горщик на південному вікні або під фітолампою – перші паростки з'являться вже через 3 – 7 днів.
- М'ята. Ця рослина чудово переносить прохолоду. Виберіть горщик завглибшки щонайменше 20 сантиметрів із дренажем, рівномірно розсипте дрібне насіння по зволоженій поверхні й залиште його відкритим або присипте шаром землі до 3 – 6 міліметрів. Зволожте з пульверизатора, накрийте пакетом і чекайте сходів через 14 – 21 день.
- Чебрець. Ідеально підходить для кімнат із сухим і теплим повітрям від батарей. Посадіть насіння чи готовий саджанець у пухкий дренований субстрат і поставте на найсонячніше підвіконня. Поливайте тільки тоді, коли земля повністю висохне, та обов'язково зливайте залишки води з піддона.
- Шніт-цибуля. Вона спокійно переносить протяги й нестачу світла. Висаджуйте її в поживний компост і забезпечте хоча б 4 – 6 годин сонця на день.
Яку ще зелень можна виростити на кухні?
Якщо ви вирішите посіяти вдома ще й кріп, подбайте про достатній об'єм землі. Через довгий стрижневий корінь для нього знадобиться глибокий горщик від 25 сантиметрів, а висівати насіння краще кожні два-три тижні для неперервного збору листя.
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