Посадите эти 4 растения на подоконнике: свежая зелень будет на кухне всю зиму

Растения, которые легко вырастить на подоконнике / Фото: Pexels
Зимой магазинная зелень быстро теряет свежесть и стоит недешево. Обустроить собственный мини-огород на кухне можно в нескольких горшках без лишних хлопот.
Почему стоит выращивать пряные травы дома?
С наступлением морозов иметь свежие пряности под рукой вполне реально без обустройства теплиц или громоздких конструкций, пишет Mirror. Специалисты советуют обратить внимание на четыре неприхотливые культуры, которые прекрасно приживаются в небольших горшках. Они обогатят вкусные блюда витаминами и наполнят кухню свежим ароматом.
Как правильно посеять каждую культуру?
Для хорошего результата каждому растению нужны подходящая посуда, почва и уход:
- Базилик. Возьмите небольшой горшок или контейнер с дренажными отверстиями и наполните его легкой водопроницаемой почвой или компостом. Посейте семена на поверхность увлажненной земли, слегка прижмите, присыпьте тонким слоем почвы и накройте прозрачным пакетом для создания парникового эффекта. Держите горшок на южном окне или под фитолампой – первые ростки появятся уже через 3–7 дней.
- Мята. Это растение прекрасно переносит прохладу. Выберите горшок глубиной не менее 20 сантиметров с дренажом, равномерно рассыпьте мелкие семена по увлажненной поверхности и оставьте их открытыми или присыпьте слоем почвы толщиной 3–6 миллиметров. Увлажните из пульверизатора, накройте пакетом и ждите появления всходов через 14–21 день.
- Тимьян. Идеально подходит для комнат с сухим и теплым воздухом от батарей. Посадите семена или готовый саженец в рыхлый дренированный субстрат и поставьте на самый солнечный подоконник. Поливайте только тогда, когда земля полностью высохнет, и обязательно сливайте остатки воды из поддона.
- Шнит-лук. Он спокойно переносит сквозняки и недостаток света. Высаживайте его в питательный компост и обеспечьте хотя бы 4–6 часов солнца в день.
Какую еще зелень можно вырастить на кухне?
Если вы решите посеять дома еще и укроп, позаботьтесь о достаточном объеме почвы. Из-за длинного стержневого корня для него понадобится глубокий горшок от 25 сантиметров, а сеять семена лучше каждые две-три недели для непрерывного сбора листьев.
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