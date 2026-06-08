Пластикові вікна більше не будуть жовтими: один трюк поверне їм білосніжність

Крім брудного скла, чимало людей мають проблему ще й з пожовтілими віконними рамами. Особливо помітним цей колір є на білому пластику. Зміну кольору спричиняють бруд і пил, а також тривалий вплив сонячного світла, від якого матеріал втрачає колір й починає жовтіти.

Час від часу білі рами потрібно добре очищати, бо відсутність регулярного миття лише погіршує проблему, пише Deccoria.

Читайте також Чим відмити кухонні шафи від жиру: 3 перевірені способи від експертів

Чим відмити віконні рами?

Є один безпечний побутовий відбілювач для пластикових віконних рам, який легкий у використанні. Йдеться про харчову соду, яка знайдеться на кухні в кожного.

Потрібно змішати 5 столових ложок соди з 2 літрами води й почистити віконні рами цією сумішшю. Засіб чудово видалить увесь бруд, оскільки справді ефективний у боротьбі з жовтизною. Регулярне використання цього засобу може чудово відбілити віконні рами.



Віконні рами слід регулярно очищувати / Фото Pexels

Як альтернативу можна використати замість соди крем перекису водню для очищення віконних рам. Гелі на основі перекису водню продаються в аптеках чи в інтернеті.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про засоби для миття віконних рам – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Засіб потрібно нанести на рами й накрити харчовою плівкою. Найкраще залишити гель на всю ніч, а вже вранці ретельно помити. У кремі містяться відбілюючі компоненти, які ефективно видаляють жовтий колір та відновлюють попередній блиск.

Як доглядати за віконними рамами?

Щоб уникнути пожовтіння віконні рами потрібно регулярно чистити. Достатньо якісно їх протерти раз на 2 – 3 місяці. Для цього слід використовувати вологу тканину з мікрофібри й засіб для миття посуду.

Фахівці радять уникати агресивних засобів на основі хлору чи ацетону, а ще не потрібно використовувати щітки, які можуть пошкодити пластик.

До того ж, щоб захистити вікна від сонця, можна встановити зовнішні рулонні штори. Також в магазинах продаються спеціальні захисні засоби (поліролі, молочко), які призначені для ПВХ-віконних рам. Вони захищають від окислення, ультрафіолетового випромінювання й бруду, який може в’їстися у рами.

Додатково варто слідкувати за вентиляцією в кімнатах, щоб запобігти накопиченню водяної пари та живу з кухні на віконних рамах.