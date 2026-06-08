Время от времени белые рамы нужно хорошо очищать, потому что отсутствие регулярного мытья только усугубляет проблему, пишет Deccoria.

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Чем отмыть оконные рамы?

Есть один безопасный бытовой отбеливатель для пластиковых оконных рам, который легок в использовании. Речь идет о пищевой соде, которая найдется на кухне у каждого.

Нужно смешать 5 столовых ложек соды с 2 литрами воды и почистить оконные рамы этой смесью. Средство прекрасно удалит всю грязь, поскольку действительно эффективен в борьбе с желтизной. Регулярное использование этого средства может прекрасно отбелить оконные рамы.

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Оконные рамы следует регулярно очищать / Фото Pexels

В качестве альтернативы можно использовать вместо соды крем перекиси водорода для очистки оконных рам. Гели на основе перекиси водорода продаются в аптеках или в интернете.

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Средство нужно нанести на рамы и накрыть пищевой пленкой. Лучше всего оставить гель на всю ночь, а уже утром тщательно помыть. В креме содержатся отбеливающие компоненты, которые эффективно удаляют желтый цвет и восстанавливают предыдущий блеск.

Как ухаживать за оконными рамами?

Чтобы избежать пожелтения оконные рамы нужно регулярно чистить. Достаточно качественно их протереть раз в 2 – 3 месяца. Для этого следует использовать влажную ткань из микрофибры и средство для мытья посуды.

Специалисты советуют избегать агрессивных средств на основе хлора или ацетона, а еще не нужно использовать щетки, которые могут повредить пластик.

К тому же, чтобы защитить окна от солнца, можно установить внешние рулонные шторы. Также в магазинах продаются специальные защитные средства (полироли, молочко), которые предназначены для ПВХ-оконных рам. Они защищают от окисления, ультрафиолетового излучения и грязи, которая может въесться в рамы.

Дополнительно стоит следить за вентиляцией в комнатах, чтобы предотвратить накопление водяного пара и жижу из кухни на оконных рамах.