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Лайфхаки24 Секрети дачника Ось чому змії з'являються в саду та в будинку: позбутися їх простіше, ніж здається
8 червня, 18:30
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Ось чому змії з'являються в саду та в будинку: позбутися їх простіше, ніж здається

Марина Блохіна

Змії – це не надто бажані гості на будь-якій ділянці. Часто вони поселяються у щілинах між вікнами, у підлозі чи просто в саду, і дачники поняття не мають, що робити з цією неприємністю.

Останнім часом змії все частіше опиняються біля людських помешкань, і не всі знають, що ж саме є причиною. Тож 24 Канал розповідає, як позбутися рептилій швидко і без зайвих проблем. 

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Чому змії намагаються поселитися в будинках?

Причина того, що змії селяться біля приватних будинків, проста – вони харчуються гризунами, яких в домівках часто вдосталь. Причому в основному змії їдять саме мишей, адже щури для них трохи завеликі. 

І тому, оскільки біля оселі людей завжди є залишки якихось продуктів, якоїсь їжі, і є, власне, миші, то вони приходять за ними. Тобто їм тут легше полювати, значно легше, 
– поділився директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Атахович. 

У обмеженому просторі, де мишей багато і їх не потрібно довго шукати, змії почуваються значно комфортніше. Тому якщо ви помітили біля свого житла рептилій, основних причин дві: на території однозначно водяться миші, а також є схованки, де змія може перечекати низькі температури. 

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Отож, як позбутися змій? Експерт радить передусім не створювати для них умов: на території має бути порядок. Зміям подобаються купи хмизу, висока трава, залишки будівельних матеріалів, дощок, дров – це все потенційні схованки, яких потрібно позбутися. 

А ось для того, аби прибрати другий фактор, що приваблює змій, тобто мишей, потрібно слідкувати, аби гризуни не мали доступу до продуктів. 


Миші можуть приваблювати змій до оселі / Фото Pexels

Тоді, знову ж, не буде їхнього запаху, на який і рухаються змії, зокрема, вужі, 
– додав Ігор Антахович.

Проти мишей можна використовувати також пастки – раніше ми вже писали про найбільш ефективні способи відвадити їх від оселі.

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