Ось чому змії з'являються в саду та в будинку: позбутися їх простіше, ніж здається

Змії – це не надто бажані гості на будь-якій ділянці. Часто вони поселяються у щілинах між вікнами, у підлозі чи просто в саду, і дачники поняття не мають, що робити з цією неприємністю.

Останнім часом змії все частіше опиняються біля людських помешкань, і не всі знають, що ж саме є причиною. Тож 24 Канал розповідає, як позбутися рептилій швидко і без зайвих проблем.

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Чому змії намагаються поселитися в будинках?

Причина того, що змії селяться біля приватних будинків, проста – вони харчуються гризунами, яких в домівках часто вдосталь. Причому в основному змії їдять саме мишей, адже щури для них трохи завеликі.

І тому, оскільки біля оселі людей завжди є залишки якихось продуктів, якоїсь їжі, і є, власне, миші, то вони приходять за ними. Тобто їм тут легше полювати, значно легше,

– поділився директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Атахович.

У обмеженому просторі, де мишей багато і їх не потрібно довго шукати, змії почуваються значно комфортніше. Тому якщо ви помітили біля свого житла рептилій, основних причин дві: на території однозначно водяться миші, а також є схованки, де змія може перечекати низькі температури.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Отож, як позбутися змій? Експерт радить передусім не створювати для них умов: на території має бути порядок. Зміям подобаються купи хмизу, висока трава, залишки будівельних матеріалів, дощок, дров – це все потенційні схованки, яких потрібно позбутися.

А ось для того, аби прибрати другий фактор, що приваблює змій, тобто мишей, потрібно слідкувати, аби гризуни не мали доступу до продуктів.



Миші можуть приваблювати змій до оселі / Фото Pexels

Тоді, знову ж, не буде їхнього запаху, на який і рухаються змії, зокрема, вужі,

– додав Ігор Антахович.

Проти мишей можна використовувати також пастки – раніше ми вже писали про найбільш ефективні способи відвадити їх від оселі.