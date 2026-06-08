В последнее время змеи все чаще оказываются возле человеческих домов, и не все знают, что же является причиной. Поэтому 24 Канал рассказывает, как избавиться от рептилий быстро и без лишних проблем.

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Почему змеи пытаются поселиться в домах?

Причина того, что змеи селятся возле частных домов, проста – они питаются грызунами, которых в домах часто вдоволь. Причем в основном змеи едят именно мышей, ведь крысы для них немного великоваты.

И поэтому, поскольку возле дома людей всегда есть остатки каких-то продуктов, какой-то пищи, и есть, собственно, мыши, то они приходят за ними. То есть им здесь легче охотиться, значительно легче,

– поделился директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Атахович.

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В ограниченном пространстве, где мышей много и их не нужно долго искать, змеи чувствуют себя значительно комфортнее. Поэтому если вы заметили возле своего жилья рептилий, основных причин две: на территории однозначно водятся мыши, а также есть тайники, где змея может переждать низкие температуры.

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Итак, как избавиться от змей? Эксперт советует прежде всего не создавать для них условий: на территории должен быть порядок. Змеям нравятся кучи хвороста, высокая трава, остатки строительных материалов, досок, дров – это все потенциальные тайники, от которых нужно избавиться.

А вот для того, чтобы убрать второй фактор, привлекающий змей, то есть мышей, нужно следить, чтобы грызуны не имели доступа к продуктам.



Мыши могут привлекать змей в дом / Фото Pexels

Тогда, опять же, не будет их запаха, на который и движутся змеи, в частности, ужи,

– добавил Игорь Антахович.

Против мышей можно использовать также ловушки – ранее мы уже писали о наиболее эффективных способах отвадить их от дома.