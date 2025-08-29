День знань 2025 наближається: щирі привітання з 1 вересня для вчителів
Підготовлено привітання з 1 вересня для вчителів у картинках, прозі й віршах, щоб їх можна було надіслати у День знань.
Вже зовсім скоро школа знову відкриє свої двері для школярів і вчителів. 1 вересня розпочинається новий навчальний рік, тож варто заздалегідь знайти щирі слова для тих, хто даруватиме дітям знання.
LifeStyle24 підготував гарні привітання з 1 вересня для вчителів у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть у День знань педагогам.
Цікаво 1 вересня вже близько: скільки днів залишилось до початку осені
Привітання з 1 вересня для вчителів: картинки, проза й вірші
Шановні вчителі! Вітаємо вас із Днем знань! Ваша робота – справжній подвиг, адже ви формуєте майбутнє нашої країни, вкладаючи у своїх учнів не лише знання, але й частинку свого серця. Нехай цей рік принесе вам натхнення, силу і здоров'я, а ваші учні радують своїми успіхами й прагненням до нових вершин!
***
Любі вчителі! Сьогодні, в День знань, ми хочемо подякувати вам за вашу щоденну працю і безмежну відданість своїй справі. Ви – ті, хто запалює іскру цікавості у юних серцях, хто веде їх дорогою пізнання і відкриттів. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю від успіхів ваших учнів, а ваша енергія та натхнення ніколи не вичерпуються!
***
З Днем знань, учителю, низький для вас уклін,
Знаннями ділитесь, даруєте життя,
Ви провідник у мудрості безмежний світ.
Хай кожен день приносить нові відкриття.
Веселої дороги вам в новий навчальний рік!
***
Хай учні щодня знання поглинають,
А педагогів поважають щиро.
Нехай Господь вас всіх оберігає,
І рік навчальний пройде щасливо!
До речі, днями наша редакція підготувала ще одну добірку привітань з 1 вересня у картинках і словах. Перегляньте цей матеріал і оберіть гарні побажання для школярів.
***
Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік пройде, залишаючи за собою лише добрі спогади. Нехай здоров'я і нерви не підведуть. Нехай в душі завжди живе радість і гордість за ваших учнів. Добробуту в родині й успіху в роботі!
***
Це свято ваше законне,
Ви несете людям світло,
На будь-яке питання складне
Підготуєте відповідь.
Приймайте вітання
В урочистий момент,
Нехай удача та везіння
Будуть з вами багато років!
***
Вчителю, зі святом! З Днем знань!
В день осінній вересня
Так хочеться мені вас привітати,
Адже клас і ви – одна сім'я.
Нехай навчальний рік почнеться,
Нехай тільки радість він несе,
А ваше серце не здається –
Радіє, святкує, співає!