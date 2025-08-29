Уже совсем скоро школа снова откроет свои двери для школьников и учителей. 1 сентября начинается новый учебный год, поэтому стоит заранее найти искренние слова для тех, кто будет дарить детям знания.

LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с 1 сентября подготовил хорошие поздравления с 1 сентября для учителей в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте в День знаний педагогам.

Интересно 1 сентября уже близко: сколько дней осталось до начала осени

Поздравления с 1 сентября для учителей: картинки, проза и стихи

Уважаемые учителя! Поздравляем вас с Днем знаний! Ваша работа – настоящий подвиг, ведь вы формируете будущее нашей страны, вкладывая в своих учеников не только знания, но и частичку своего сердца. Пусть этот год принесет вам вдохновение, силу и здоровье, а ваши ученики радуют своими успехами и стремлением к новым вершинам!

***

Дорогие учителя! Сегодня, в День знаний, мы хотим поблагодарить вас за ваш ежедневный труд и безграничную преданность своему делу. Вы – те, кто зажигает искру любопытства в юных сердцах, кто ведет их дорогой познания и открытий. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью от успехов ваших учеников, а ваша энергия и вдохновение никогда не иссякают!

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем знань, учителю, низький для вас уклін,

Знаннями ділитесь, даруєте життя,

Ви провідник у мудрості безмежний світ.

Хай кожен день приносить нові відкриття.

Веселої дороги вам в новий навчальний рік!

***

Хай учні щодня знання поглинають,

А педагогів поважають щиро.

Нехай Господь вас всіх оберігає,

І рік навчальний пройде щасливо!

Поздравления с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

Кстати, на днях наша редакция подготовила еще одну подборку поздравлений с 1 сентября в картинках и словах. Просмотрите этот материал и выберите хорошие пожелания для школьников.

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот учебный год пройдет, оставляя за собой только хорошие воспоминания. Пусть здоровье и нервы не подведут. Пусть в душе всегда живет радость и гордость за ваших учеников. Благополучия в семье и успеха в работе!

***

Це свято ваше законне,

Ви несете людям світло,

На будь-яке питання складне

Підготуєте відповідь.

Приймайте вітання

В урочистий момент,

Нехай удача та везіння

Будуть з вами багато років!

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Вчителю, зі святом! З Днем знань!

В день осінній вересня

Так хочеться мені вас привітати,

Адже клас і ви – одна сім'я.

Нехай навчальний рік почнеться,

Нехай тільки радість він несе,

А ваше серце не здається –

Радіє, святкує, співає!