День знань в Україні традиційно асоціюється з квітами. Щороку кабінети шкіл перетворюються на справжні сади з айстр, жоржин і троянд, які несуть діти своїм учителям.

Так, школярі висловлюють повагу та вдячність своїм наставникам. Про те, чи варто дарувати квіти вчителям на 1 вересня – розповідає LifeStyle24.

Чи варто дарувати квіти вчителям на 1 вересня?

Дійсно, живі букети створюють особливу атмосферу та дарують позитивні емоції вчителям у цей святковий день. Втім, дедалі частіше школярі ставлять собі питання, чи є така традиція доречною сьогодні. Адже квіти, хоч якими вони були б красивими, в'януть уже за кілька днів, і їх доводиться викидати.

Водночас для деяких родин це ще й відчутне фінансове навантаження, адже святковий букет коштує недешево у сучасному світі. Крім того, вчителі нерідко отримують кілька десятків букетів одночасно, тож зберегти всі та насолодитися ними просто неможливо.

А в умовах війни у суспільстві все більше батьків та дітей замислюються над тим, що витрачені на квіти кошти можна було б спрямувати на благодійність чи допомогу українським захисникам.

Однак відмовлятися від квітів повністю не обов'язково. Так, у багатьох школах діти дарують один символічний букет від класу, а зекономлені кошти використовують на спільні потреби чи передають на добрі справи.

Саме тому дедалі більше батьків і учнів шукають альтернативу традиційним букетам. Сьогодні існує чимало сучасних ідей, що можуть замінити квіти та водночас показати щиру вдячність педагогам.

Що подарувати вчителю на 1 вересня?