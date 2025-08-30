Так, школярі висловлюють повагу та вдячність своїм наставникам. Про те, чи варто дарувати квіти вчителям на 1 вересня – розповідає LifeStyle24.
Чи варто дарувати квіти вчителям на 1 вересня?
Дійсно, живі букети створюють особливу атмосферу та дарують позитивні емоції вчителям у цей святковий день. Втім, дедалі частіше школярі ставлять собі питання, чи є така традиція доречною сьогодні. Адже квіти, хоч якими вони були б красивими, в'януть уже за кілька днів, і їх доводиться викидати.
Водночас для деяких родин це ще й відчутне фінансове навантаження, адже святковий букет коштує недешево у сучасному світі. Крім того, вчителі нерідко отримують кілька десятків букетів одночасно, тож зберегти всі та насолодитися ними просто неможливо.
А в умовах війни у суспільстві все більше батьків та дітей замислюються над тим, що витрачені на квіти кошти можна було б спрямувати на благодійність чи допомогу українським захисникам.
Однак відмовлятися від квітів повністю не обов'язково. Так, у багатьох школах діти дарують один символічний букет від класу, а зекономлені кошти використовують на спільні потреби чи передають на добрі справи.
Саме тому дедалі більше батьків і учнів шукають альтернативу традиційним букетам. Сьогодні існує чимало сучасних ідей, що можуть замінити квіти та водночас показати щиру вдячність педагогам.
Чи варто дарувати вчителю квіти на 1 вересня / Фото Freepik
Що подарувати вчителю на 1 вересня?
- Книга. Добре підібрана книжка – завжди цінний подарунок. Ви можете обрати сучасну художню літературу, мотиваційну книгу чи видання з педагогічної тематики.
- Канцелярія. Якісні ручки, маркери, блокноти або навіть набір для організації робочого столу – практична річ, якою вчитель користуватиметься щодня.
- Подарунковий сертифікат. Це може бути сертифікат у книгарню, кав'ярню чи магазин товарів для дому. Такий варіант дозволяє вчителю самому обрати те, що йому дійсно потрібно.
- Листівка. Іноді щирі слова від учнів цінніші за будь-які матеріальні речі. Листівка з особистими побажаннями дарувати теплі спогади завжди.
- Кава або чай у гарному наборі. Запашна кава чи добірний чай із невеликим аксесуаром, наприклад з чашкою або заварником, може стати приємним щоденним ритуалом для вчителя.
- Солодощі або коробка з корисними смаколиками. Так, можна вручити вчителю набір якісного шоколаду, меду, сухофруктів чи горіхів.
- Рослина у горщику. На відміну від зрізаних квітів, кімнатна рослина буде довго тішити око, прикрашати клас чи робочий кабінет і нагадувати про учнів.
- Корисні гаджети. Наприклад, бездротова мишка, power bank чи лампа для робочого столу. Це практичні речі, які значно полегшують робочі будні.