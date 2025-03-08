Важлива історія свята 8 березня: чи має воно російське коріння

Вже завтра, 8 березня, українці відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Це свято нагадує про боротьбу за права жінок, гендерну рівність і соціальну справедливість.

Історія 8 березня є значно складнішою, ніж просто "день весни та краси", як його часто сприймали в Радянському Союзі. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

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Міжнародний жіночий день 2025: історія свята

Ідея створення Міжнародного жіночого дня виникла у ХІХ – на початку XX століття. Тоді жінки почали активно боротися за свої права, зокрема за рівну оплату праці й кращі умови роботи. 8 березня 1857 року відбулася демонстрація робітниць текстильних фабрик у Нью-Йорку. Жінки вимагали скорочення робочого дня, гідної заробітної плати та покращення умов праці. Це була одна з перших відомих жіночих акцій протесту, що привернула увагу суспільства до соціальних проблем.

Демонстрація жінок у Нью-Йорку / Фото GenderMuseum

Через 51 рік в Нью-Йорку відбулася ще одна масова акція під гаслом боротьби за права жінок, у якій взяли участь близько 15 тисяч людей. Саме цей рух надихнув членкинь міжнародного феміністичного руху до активних дій.

Що цікаво, ідею заснування Міжнародного дня боротьби за права жінок висунула німецька соціалістка Клара Цеткін на Соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені у 1910 році. Вона запропонувала відзначати цей день щороку, щоб підтримувати боротьбу жінок за рівні права. Цю ініціативу підтримали, тому вже в березні 1911 року вперше відзначили Міжнародний жіночий день у кількох країнах Європи.

Клара Цеткін / Фото GenderMuseum

Через 66 років ООН офіційно визнала 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. У сучасному світі в багатьох країнах це свято продовжує наголошувати на важливості рівноправності та боротьби з дискримінацією.

Чи має свято 8 березня російське коріння

У лютому 1917 року у Петрограді жінки вийшли на масову демонстрацію, вимагаючи "хліба і миру". Ця подія стала початком Лютневої революції, яка врешті-решт призвела до падіння монархії в Російській імперії. Після захоплення влади більшовики вирішили використати цей день у своїй пропаганді, проголосивши його офіційним святом. У 1921 році Міжнародний жіночий день офіційно закріпили за датою 8 березня, щоб нагадати про протест жінок у Петрограді.

Лютнева революція / Фото artefact.org.ua

Попри те, що більшовицька влада активно використовувала це свято у своїй ідеологічній системі, саме походження 8 березня не можна назвати російським. Втім, у Радянському Союзі це свято набуло специфічного значення. Тодішня влада трансформувала його з дня боротьби за права жінок у день "радянської жінки" – трудівниці, матері та берегині домашнього вогнища. Так, Міжнародний жіночий день перетворився на день привітань, подарунків і компліментів дівчатам, втративши свій первинний сенс боротьби за рівність.

Після початку російсько-української війни українці почали активно дискутувати щодо доцільності святкування 8 березня. Багато хто вважає його радянською традицією, нав'язаною ще за часів СРСР. Водночас є і ті, хто наголошує на міжнародному феміністичному значенні свята. У 2023 році Верховна Рада створила законопроєкт № 9009, який передбачає скасування вихідних на 8 березня, 1 травня та 9 травня. Натомість пропонується запровадити нові свята, зокрема День української жінки 25 лютого, у день народження письменниці Лесі Українки.

День української жінки / Колаж LifeStyle24

Українські жінки відіграють вирішальну роль у всіх сферах життя. Так, українки очолюють міжнародні організації та громадські рухи. Крім цього, жінки досягають великих успіхів у науці, бізнесі, мистецтві та спорті. Особливо важливим стало вшанування внеску українок у боротьбу проти Росії під час повномасштабного вторгнення. Чимала кількість українок вступила до лав ЗСУ, стала волонтерками та лікарями, які працюють заради перемоги України.