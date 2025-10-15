Ідея високосного року виникла через необхідність синхронізувати календарний рік із фактичною тривалістю обертання Землі навколо Сонця. Хоч усі звикли вважати, що цей шлях займає 365 днів, насправді він триває приблизно 365,25 дня.

Щоб компенсувати ці "зайві" чверті доби, люди додають один день раз на чотири роки, роблячи його високосним із 366 днями. Цей додатковий день завжди припадає на лютий, який замість звичних 28 днів отримує 29-те число. Чи буде 2026 рік високосним – розповідає LifeStyle24 з посиланням на EarthSky.

Що таке високосні роки і як вони виникли?

Концепція щорічного "надолуження" часу з'явилася у Стародавньому Римі. Спершу римляни використовували календар, заснований на фазах Місяця, який мав 355 днів. Втім, він мав деякі розбіжності з сезонами, тому жителі почали додавати додатковий місяць, який називався Мерцедонієм, кожні два роки.

У 45 році до нашої ери римський імператор Юлій Цезар запровадив сонячний календар, розроблений у Єгипті. Ця система, відома як юліанський календар, встановила просте правило: кожні чотири роки лютий отримує додатковий день.

Чи буде 2026 рік високосним / Фото Freepik

З часом стало зрозуміло, що навіть правило "раз на чотири роки" було надто великою корекцією. Адже рік триває не рівно 365,25 дня, а трохи менше – приблизно 365,242190 днів.

Для виправлення цієї неточності у 1582 році Папа Григорій XIII підписав указ, який вніс невеликі, але важливі зміни. Так, з'явився григоріанський календар, яким ми користуємося сьогодні. Згідно з ним, рік є високосним, якщо відповідає наступним умовам:

Він ділиться на 4 без остачі.

Якщо він ділиться на 100 без остачі, наприклад, 1700, 1800, 1900, 2100, він не є високосним.

Однак, якщо він ділиться на 400 без остачі, наприклад, 1600, 2000, 2400, він є високосним.

2026 рік – високосний чи ні?

Щоб визначити, чи буде 2026 рік високосним, варто застосувати перше правило. Число 2026 не ділиться на 4 без остачі.

Саме тому цей рік не буде високосним. Водночас таким роком буде 2028-й.

Яка тварина стане символом 2026 року?