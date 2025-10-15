Идея високосного года возникла из-за необходимости синхронизировать календарный год с фактической продолжительностью вращения Земли вокруг Солнца. Хотя все привыкли считать, что этот путь занимает 365 дней, на самом деле он длится примерно 365,25 дня.

Чтобы компенсировать эти "лишние" четверти суток, люди добавляют один день раз в четыре года, делая его високосным с 366 днями. Этот дополнительный день всегда приходится на февраль, который вместо привычных 28 дней получает 29-е число. Будет ли 2026 год високосным – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на EarthSky.

Что такое високосные годы и как они возникли?

Концепция ежегодного "наверстывания" времени появилась в Древнем Риме. Сначала римляне использовали календарь, основанный на фазах Луны, который имел 355 дней. Впрочем, он имел некоторые расхождения с сезонами, поэтому жители начали добавлять дополнительный месяц, который назывался Мерцедонием, каждые два года.

В 45 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел солнечный календарь, разработанный в Египте. Эта система, известна как юлианский календарь, установила простое правило: каждые четыре года февраль получает дополнительный день.

Будет ли 2026 год високосным / Фото Freepik

Со временем стало понятно, что даже правило "раз в четыре года" было слишком большой коррекцией. Ведь год длится не ровно 365,25 дня, а чуть меньше – примерно 365,242190 дня.

Для исправления этой неточности в 1582 году Папа Григорий XIII подписал указ, который внес небольшие, но важные изменения. Так, появился григорианский календарь, которым мы пользуемся сегодня. Согласно ему, год является високосным, если соответствует следующим условиям:

Он делится на 4 без остатка.

Если он делится на 100 без остатка, например, 1700, 1800, 1900, 2100, он не является високосным.

Однако, если он делится на 400 без остатка, например, 1600, 2000, 2400, он является високосным.

2026 год – високосный или нет?

Чтобы определить, будет ли 2026 год високосным, стоит применить первое правило. Число 2026 не делится на 4 без остатка.

Именно поэтому этот год не будет високосным. В то же время таким годом будет 2028-й.

