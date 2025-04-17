З Чистим четвергом 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Сьогодні, 17 квітня, віряни святкують Чистий четвер. У цей день заведено згадувати Таємну вечерю, під час якої Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши приклад покори та служіння ближньому.

Водночас це свято нагадує християнам про зраду Юди Іскаріота та молитву Сина Божого в Гетсиманському саду. Згідно зі Святим Письмом, саме у цей день з'явилося Таїнство Святого Причастя, під час якого люди куштують хліб, який символізує тіло Спасителя, та випивають ковток вина, що означає кров Сина Божого, розповідає LifeStyle24.

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За традицією віряни мають почати купатися та вмиватися у Чистий четвер ще до світанку. Це дозволить змити всі негаразди, що накопичилися за рік. Наші предки вірили, що вода, настояна на сріблі, надає сили та зберігає молодість.

З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання з Чистим четвергом. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть усім друзям, рідним і знайомим. Подаруйте їм гарний настрій у це світле свято.

Привітання з Чистим четвергом 2025: картинки й листівки

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Чистим четвергом 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть це свято разом з рідними й близькими. З Чистим четвергом!