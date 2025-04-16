Що категорично не можна робити у Чистий четвер 2025: важливі заборони

Вже завтра, 17 квітня, віряни відзначатимуть особливий день – Чистий четвер. Християни згадуватимуть Таємну вечерю, на якій Ісус Христос зібрав своїх учнів разом та омив їм ноги.

Так, Він на власному прикладі продемонстрував беззаперечну смиренність християнина. Про заборони Чистого четверга – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Чистий четвер 2025

У цей день існує низка заборон, яких варто дотримуватись, щоб не накликати біди. Так, вірянам забороняється лінуватися та байдикувати, бо тоді приваблять хвороби. Також християнам не слід ігнорувати вмивання вранці. У народі вірили, що вода принесе здоров'я та забере усі негаразди в Чистий четвер.

Водночас у свято слід уникати конфліктів, злих слів і навіть образ у думках. Крім цього, не можна пліткувати, заздрити та лихословити.

У Чистий четвер також заведено нічого не позичати, зокрема гроші, одяг чи продукти. Наші предки вірили, що разом з речами винесуть добробут і щастя з оселі. Важливо зазначити, що вірянам заборонено нехтувати генеральним прибиранням будинку. Його варто завершити до заходу сонця, бо тоді вже починаються богослужіння в церквах, на яких християнам слід бути присутніми.

Чистий четвер 2025 / Фото Freepik

Прикмети на Чистий четвер

Якщо сьогодні не прибрати дім, то цей рік пройде у сварках і суперечках з рідними.

Якщо надворі гарна погода, то весна буде теплою.

Якщо надворі негода, то така ж погода буде і влітку.

Якщо у Чистий четвер винести щось зі своїх речей з дому, то очікуйте поганих новин.

Якщо паска вийшла важка і погано пропечена, то цьогоріч доведеться постати перед труднощами.

Якщо паска вийшла легка і зарум'янена, то рік пройде спокійно.

Якщо сьогодні підняти гроші з підлоги, то накличете фінансові труднощі.

Зазначимо, що раніше ми розповідали в які дні варто пекти паски.