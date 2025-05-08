Чому бузок вважають "мертвими" квітами: пояснення священника

У народі й досі побутує переконання, що бузок не варто приносити до оселі чи дарувати живим людям. Адже ці квіти нібито приносять смерть і горе.

Водночас бузок інколи кладуть у домовину до покійника, тому може асоціюватися зі світом мертвих. Чому кажуть, що це неживі квіти – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чому кажуть, що бузок – "мертві" квіти

За словами священника, вірянам не варто вірити у забобони. Ці прикмети не мають жодного релігійного підґрунтя. Олексій Філюк запевнив, що покійники не потребують квітів, натомість рослинами варто прикрашати оселі та храми. Він підкреслює, що й інші квіти, зокрема троянди, теж нерідко приносять на кладовище, але це не робить їх "мертвими".

Навіщо мертвим квіти в труні, для чого їм той бузок. Ваша віра має бути жива, робіть праведні справи. Не треба вірити в забобони,

– запевнив священник ПЦУ.

Олексій Філюк заохочує вірян не зважати на марновірства, а натомість молитися Богу.

Що не можна класти в труну до покійника

Людям заборонено залишати у домовині обручки. За народними повір'ями, каблучка символізує зв'язок та обітницю, тому має залишитися серед живих. Водночас у жодному разі не можна класти живі квіти у труну. Річ у тім, що рослини виділяють біологічні речовини, які пришвидшують процес розкладання тіла, спричиняючи синіння шкіри та появу різкого неприємного запаху. Правильніше буде покласти квіти біля ніг покійника або обабіч труни.

До списку речей, яких слід уникати, також належать і гроші. Вони не мають жодної сили у світі померлих, а їх присутність у труні вважається марновірством. Те ж саме стосується і предметів побуту, зокрема годинників і гребінців.