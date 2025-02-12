Чи можна дарувати жовті квіти: запам'ятайте це

Будь-які квіти зазвичай викликають позитивні емоції. Люди дарують рослини своїм коханим і друзям, часто не звертаючи увагу на кольори.

Однак дехто вірить, що жовті квіти можуть накликати біду. Чи можна їх дарувати – розповідає 24 Канал.

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Чи можна дарувати жовті квіти

У давнину люди вважали, що жовтий колір символізує ревнощі та зраду. Крім цього, він також асоціювався з розлукою і прощанням. Наші пращури дарували жовті квіти, коли хотіли вказати на відсутність романтичних почуттів до свого партнера або попередити когось про майбутні неприємності.

Втім, у сучасному світі люди трактують цей колір позитивніше. Так, жовті квіти тепер асоціюються з сонцем, теплом і щастям. Вони стали символом дружби, добробуту й успіху. Що цікаво, у різних культурах цей колір також означає оптимізм і процвітання.

Жовті квіти часто дарують, щоб продемонструвати вдячність та повагу, привітати з днем народження або навіть весіллям. Однак якщо ви знаєте, що людина вірить у забобони, то краще утриматися від подібного подарунку, щоб не викликати непорозумінь. У такому разі доречніше обрати квіти пастельних або нейтральних відтінків.

Чи можна дарувати жовті квіти / Фото Freepik

Чи можна дарувати людині парну кількість квітів

Деякі українці вірять, що не можна дарувати парну кількість квітів, адже це погана прикмета, яка нібито може притягнути негаразди. Наші предки вважали, що такі букети символізують завершення життя й настання смерті. У зв'язку з цим, ці квіти нібито можуть принести негативні наслідки, адже асоціюються з бідою та похоронами. Тому люди досі уникають подібної традиції, оскільки бояться швидкої смерті та нещастя.

Втім, за народними повір'ями, дозволяється вручити людині букет з 12 рослин, якщо вона переживає складний період у житті. Водночас далеко не кожен вірить у забобони, тому не сприймає подібні традиції. Однак досі більшість людей обирає непарну кількість квітів, коли хоче подарувати приємні емоції та враження комусь іншому.