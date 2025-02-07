Цю платформу використовують мільйони людей по всьому світу, тому ворожки створюють контент, який обіцяє передбачити майбутнє або дати поради в романтичній чи фінансовій сферах. Багато хто звертається до таких гадалок, щоб прийняти важливі рішення. Чи можна вірити ворожкам у тіктоці – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна вірити ворожкам у тіктоці

За словами священника Православної церкви України, християнам варто довіряти лише Богу. Людям слід зберігати критичне мислення й в жодному разі не покладатися на гадання під час важливих життєвих виборів. Краще звернутися до Божого Слова, ніж до слів сумнівних професіоналів у своїх галузях. Олексій Філюк додав, що вірянам треба жити за Євангелієм та не довіряти ворожкам у тіктоці, адже це марна трата часу.

Богові треба вірити, довіряти. Йому своє серце довіряйте і через призму Божого Слова перевіряйте. Служіть Господу з трепетом,

– запевнив священник Православної церкви України.

Чи можна ворожити на свою долю

У ПЦУ зазначили, що Бог завжди залишає вірянам свободу вибору та спрямовує їх до кращого. Водночас розклади карт таро, передбачення та ворожіння прийшли до нас від Диявола, який прагне контролювати людей та тримати їх у рабстві. У людини немає визначеної наперед долі, адже Господь створив усіх вільними. Тому майбутнє християнина має залежати від його власних вчинків.

Ворожіння змушує людей знімати з себе відповідальність та перекладати її на інших. Священники Православної церкви України наголошують, що всі негаразди можна подолати не лише власними силами, а з Божою допомогою.