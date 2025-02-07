Эту платформу используют миллионы людей по всему миру, поэтому гадалки создают контент, который обещает предсказать будущее или дать советы в романтической или финансовой сферах. Многие обращаются к таким гадалкам, чтобы принять важные решения. Можно ли верить гадалкам в тиктоке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

Не пропустите Можно ли христианам употреблять вино: объяснение священника

Можно ли верить гадалкам в тиктоке

По словам священника Православной церкви Украины, христианам стоит доверять только Богу. Людям следует сохранять критическое мышление и ни в коем случае не полагаться на гадания во время важных жизненных выборов. Лучше обратиться к Божьему Слову, чем к словам сомнительных профессионалов в своих областях. Алексей Филюк добавил, что верующим надо жить по Евангелию и не доверять гадалкам в тиктоке, ведь это пустая трата времени.

Богу надо верить, доверять. Ему свое сердце доверяйте и через призму Божьего Слова проверяйте. Служите Господу с трепетом,

– заверил священник Православной церкви Украины.

Можно ли гадать на свою судьбу

В ПЦУ отметили, что Бог всегда оставляет верующим свободу выбора и направляет их к лучшему. В то же время расклады карт таро, предсказания и гадания пришли к нам от Дьявола, который стремится контролировать людей и держать их в рабстве. У человека нет предопределенной заранее судьбы, ведь Господь создал всех свободными. Поэтому будущее христианина должно зависеть от его собственных поступков.

Гадание заставляет людей снимать с себя ответственность и перекладывать ее на других. Священники Православной церкви Украины отмечают, что все проблемы можно преодолеть не только собственными силами, а с Божьей помощью.