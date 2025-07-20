Деякі українські повір'я викликають активні обговорення у родинних колах. Так, існує цікавий забобон, який стосується кутів столу.

У народі вірять, що незаміжнім дівчатам не варто сидіти на куті стола. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна незаміжнім дівчатам сидіти на куті стола?

У давнину наші предки вважали, що дівчина, яка сідає на куті стола, ризикує не вийти заміж принаймні протягом наступних семи років. Ба більше, вона нібито може залишитися самотньою назавжди та не мати дітей у майбутньому.

Що цікаво, коріння цього забобону сягає ще дохристиянських часів, коли кут мав сакральне значення для пращурів. Він означав перехрестя світів живих і мертвих, а стіл вважався символом достатку й сімейного добробуту.

Однак у сучасному світі молодь дедалі частіше ігнорує подібні прикмети та не дотримується їх. Втім, сидіти на куті чи ні – особиста справа кожного. Якщо вже дівчина випадково опинилася на цьому місці стола, то їй варто просто пересісти в інше місце.

Чи можна незаміжнім дівчатам сидіти на куті стола / Фото Freepik

Чому не можна неодруженій дівчині хрестити першу дівчинку?

Згідно з народними прикметами, незаміжній дівчині категорично не можна ставати хрещеною мамою для першої дівчинки у родині. Річ у тім, що у такому разі похресниця може перейняти долю своєї духовної матері.

Наприклад, забрати її жіноче щастя, красу або навіть стати причиною того, що та залишиться самотньою. Саме тому наші предки хотіли, щоб хресною для першої дівчинки ставала щаслива у шлюбі жінка.