Чому вірянам не можна брехати: точна відповідь священника ПЦУ
- Брехня руйнує довіру між людьми та стосунки з Богом.
- Священник ПЦУ Юліан Тимчук закликає вірян не обманювати, а говорити лише правду.
У повсякденному житті люди нерідко брешуть. Хтось це робить "заради блага", а дехто промовчав чи недоговорив через страх або інші причини.
Однак кожна брехня має свою ціну. Про те, чому вірянам не можна брехати – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.
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Чому не можна брехати
Будь-яка брехня руйнує довіру між людьми та стосунки з Богом. Святе Письмо вчить, що правда – це шлях до світла, тоді як обман призводить до духовного затьмарення. За словами священника Юліана Тимчука, існує так зване "правило дурня", згідно з яким одну людину можна постійно обманювати, усіх людей – лише раз, але дурити усіх систематично – неможливо.
Саме тому Господь – істина. Він ніколи не брехав і нас вчив, що брехати не можна,
– зауважив священник ПЦУ.
Один раз збрехавши, людина втрачає набагато більше, ніж здається. І навіть якщо брехня для когось є виправданою, у довгостроковій перспективі вона руйнує фундамент взаєморозуміння між людьми.
Чому не варто ображати вдову
У Святому Письмі вдови згадуються серед тих, кого Господь постійно захищає. У книзі "Повторення Закону" (27:19) сказано: "Проклятий той, хто перекручує право приходька, сироти та вдови".
Християнам варто пам'ятати, що Бог завжди звертає увагу на тих, хто втратив опору в житті. Тому чекає від вірян не жалості до вдів, а гідного ставлення та поваги.