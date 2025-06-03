Чому вірянам не можна брехати: точна відповідь священника ПЦУ

У повсякденному житті люди нерідко брешуть. Хтось це робить "заради блага", а дехто промовчав чи недоговорив через страх або інші причини.

Однак кожна брехня має свою ціну. Про те, чому вірянам не можна брехати – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чому не можна брехати

Будь-яка брехня руйнує довіру між людьми та стосунки з Богом. Святе Письмо вчить, що правда – це шлях до світла, тоді як обман призводить до духовного затьмарення. За словами священника Юліана Тимчука, існує так зване "правило дурня", згідно з яким одну людину можна постійно обманювати, усіх людей – лише раз, але дурити усіх систематично – неможливо.

Саме тому Господь – істина. Він ніколи не брехав і нас вчив, що брехати не можна,

– зауважив священник ПЦУ.

Один раз збрехавши, людина втрачає набагато більше, ніж здається. І навіть якщо брехня для когось є виправданою, у довгостроковій перспективі вона руйнує фундамент взаєморозуміння між людьми.

Чому не варто ображати вдову

У Святому Письмі вдови згадуються серед тих, кого Господь постійно захищає. У книзі "Повторення Закону" (27:19) сказано: "Проклятий той, хто перекручує право приходька, сироти та вдови".

Християнам варто пам'ятати, що Бог завжди звертає увагу на тих, хто втратив опору в житті. Тому чекає від вірян не жалості до вдів, а гідного ставлення та поваги.