Особливо якщо людина чекає, коли хтось віддасть їй позичене. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Коли можна забирати борг

За народними прикметами, вибір дня для повернення чи нагадування про борг має значення. Найкращим часом для цього вважається четвер або субота. Річ у тім, що саме ці дні сприяють грошовому обігу. Крім цього, те, що повертається, може привабити фінансовий успіх у майбутньому.

У четвер, за повір'ями, гроші охочіше "йдуть" до своїх власників, не затримуючись у чужих кишенях. А субота ж – ідеальний час підбиття підсумків. Тож, якщо боржник ніяк не згадає про свій обов'язок, то можна делікатно нагадати саме в цей день.

Натомість понеділок та п'ятницю наші пращури вважали несприятливими для цього процесу. Мовляв, тоді виникає високий ризик накликати на себе матеріальні труднощі. Однак важливо пам'ятати, що кожен має самостійно для себе вирішити, чи дотримуватися цих забобонів, чи ні.

Коли можна забирати борг / Фото Freepik

Коли не можна віддавати гроші з дому

Наші пращури не позичали гроші вранці, щоб не віддати свою удачу комусь іншому. Початок дня вважався часом, в який можна було досить легко накликати на себе фінансові втрати. Саме тому пращури ввічливо відмовляли усім, хто просив матеріальної підтримки в понеділок.

Водночас не рекомендується віддавати власні кошти ввечері, після заходу сонця. Вважалося, що в цей час послаблюється грошова енергія в домі, а тому виникає високий ризик не повернути собі гроші пізніше.