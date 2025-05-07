Зокрема, у народі вважали, що в певні моменти не слід позичати або віддавати гроші з дому. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна віддавати гроші з дому

Наші предки намагалися не позичати гроші вранці, щоб не віддати свою удачу комусь іншому. Початок дня вважався часом, в який можна було досить легко накликати на себе фінансові втрати. Саме тому пращури ввічливо відмовляли усім, хто просив матеріальної підтримки в понеділок.

Водночас не рекомендується віддавати власні кошти ввечері, після заходу сонця. Вважалося, що в цей час послаблюється грошова енергія в домі, а тому виникає високий ризик не повернути собі гроші пізніше. Крім цього, люди могли привабити нові проблеми й труднощі, якби погодилися допомогти комусь у фінансових питаннях.

До того ж суворо забороняється віддавати гроші через поріг. У народі він сприймається як межа між світами живих і мертвих. У зв'язку з цим, гроші, передані через поріг, можуть притягнути бідність у дім або забрати добробут разом із собою.

Коли не можна віддавати гроші / Фото Freepik

Важливо пам'ятати, що кожен самостійно має вирішити, чи дотримуватися цих прикмет, чи ні. У будь-якому разі варто завжди бути уважним у фінансових справах.

Який символ притягує гроші

В українській культурі є символ, який немов магніт привертає гроші в родину. У давнину вірили, що підкова зберігає енергію сили та добробуту, тому традиційно її вішали над дверима кінцями догори.

Саме в такому положенні цей предмет стає схожою на чашу, яка збирає та втримує багатство родини. Водночас підкова слугує оберегом, не впускаючи в оселю недоброзичливих людей.