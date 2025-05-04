У давнину вірили, що сміх перед сном може призвести до прикрощів наступного дня. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна сміятися перед сном

Для наших предків ніч завжди була особливою порою, яка мала потужну силу. Саме в цей час оживають духи й нечисті сили. Якщо людина голосно засміється вночі, то може ненароком привернути їхню увагу й накликати на оселю нещастя. У зв'язку з цим, у вечірню пору господарі намагалися дбати про тишу й спокій, щоб не порушити духовну рівновагу.

Крім цього, пращури вірили, що сміх перед сном може спричинити не тільки побутові неприємності, а й сварки між людьми в домі. З практичного погляду це також логічно, адже гучні розмови чи розваги здатні завадити іншим членам родини відпочити.

Що цікаво, за народними повір'ями не можна сміятися вночі через охоронця будинку – домовика. Він полюбляє тишу й порядок, тому якщо хтось буде поводитися галасливо в темну пору, то може образитися й почати шкодити. Зокрема, створювати дрібні негаразди чи провокувати непорозуміння між людьми.

Важливо пам'ятати, що кожен самостійно має вирішити, чи довіряти подібним забобонам, чи ні. Однак сміх і емоційне збудження вночі справді можуть завадити організму перейти у стан спокою, який необхідний для якісного сну.

Чому не можна сміятися перед сном / Фото Freepik

Чи можна спати навпроти дзеркала

Кожен хоч раз чув від родичів, що не варто спати навпроти дзеркала, бо під час сну душа може потрапити у потойбічний світ та залишитися там назавжди. Наші пращури вірили, що люстерко здатне поглинати як позитивну, так і негативну енергію, тому воно сильно впливає на людину.

Водночас дзеркало нібито може принести невдачі в особистому житті та кар'єрі, якщо його розмістити навпроти ліжка. За словами Олексія Філюка, священника ПЦУ, вірянам не варто вірити у подібні забобони. Втім, якщо ж людина є дуже боязкою, то їй слід прибрати дзеркало в інше місце.