В частности, в народе считали, что в определенные моменты не следует занимать или отдавать деньги из дома. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя отдавать деньги из дома

Наши предки старались не занимать деньги утром, чтобы не отдать свою удачу кому-то другому. Начало дня считалось временем, в которое можно было довольно легко навлечь на себя финансовые потери. Именно поэтому предки вежливо отказывали всем, кто просил материальной поддержки в понедельник.

В то же время не рекомендуется отдавать собственные средства вечером, после захода солнца. Считалось, что в это время ослабляется денежная энергия в доме, а потому возникает высокий риск не вернуть себе деньги позже. Кроме этого, люди могли привлечь новые проблемы и трудности, если бы согласились помочь кому-то в финансовых вопросах.

К тому же строго запрещается отдавать деньги через порог. В народе он воспринимается как граница между мирами живых и мертвых. В связи с этим, деньги, переданные через порог, могут притянуть бедность в дом или забрать благосостояние вместе с собой.

Когда нельзя отдавать деньги / Фото Freepik

Важно помнить, что каждый самостоятельно должен решить, придерживаться ли этих примет, или нет. В любом случае стоит всегда быть внимательным в финансовых делах.

Какой символ притягивает деньги

В украинской культуре есть символ, который словно магнит привлекает деньги в семью. В древности верили, что подкова хранит энергию силы и благополучия, поэтому традиционно ее вешали над дверью концами вверх.

Именно в таком положении этот предмет становится похожей на чашу, которая собирает и удерживает богатство семьи. В то же время подкова служит оберегом, не впуская в дом недоброжелательных людей.