Зокрема, наші предки вірили, що в жодному разі не можна цілувати когось у лоб. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна цілувати людину в лоб

У давнину такий поцілунок вважався прощальним, адже зазвичай у лоб цілують покійників під час похорону. Переживаючи горе, люди не замислюються, що у цей момент ризикують власним життям і здоров'ям. Річ у тім, що за народними прикметами, живі можуть накликати швидку смерть у родину, якщо поцілують померлого в лоб. Крім цього, виникає високий ризик привабити хвороби та негаразди в дім.

Водночас предки вірили, що поцілунок в лоб може допомогти покійнику стерти випробування, які ті пройшли за життя, щоб душа знайшла свій спокій. Важливо зазначити, що кожен самостійно вирішує, чи дотримуватися цих повір'їв, чи ні. Для вірян важливо пережити втрату та щиро помолитися за душу покійника.

Чи можна цілувати в лоб / Фото Freepik

Що не можна робити на похороні

Наші пращури вважали, що під час похорону не варто стояти на краю ще не до кінця засипаної могили, бо якщо хтось туди впаде, то існує високий ризик, що життя може обірватися в найближчому майбутньому. Ба більше, згідно з народними повір'ями у труну заборонено класти речі, що належать живим людям, оскільки це забере їхню енергію.

Також не варто кидати живі квіти під ноги похоронній процесії, адже якщо хтось випадково стане на рослини, то може зіткнутися з серйозними негараздами.