Наші предки серйозно ставилися до будь-яких традицій, пов'язаних зі вшануванням пам'яті померлих. Чому не можна кидати живі квіти в могилу – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна кидати живі квіти в могилу

Згідно з народними повір'ями, живі рослини можуть стати містком між світом живих і мертвих, притягуючи до себе хвороби та нещастя. Ба більше, існує високий ризик, що такі квіти передадуть усі біди людині, яка залишила цей атрибут в труні. Саме тому, замість живих рослин, краще використати гербарій, який не здатен привабити негативні речі в дім.

Крім цього важливо пам'ятати, що рослини виділяють біологічні речовини, які прискорюють розкладання тканин. Це може спричинити передчасне синіння шкіри покійника та появу неприємного запаху ще під час прощальної церемонії. Однак якщо ви хочете провести людину з квітами, то їх варто класти біля ніг померлого або поряд із труною, але не всередину.

Живі квіти на цвинтарі / Фото Freepik

Чи можна нести штучні квіти на цвинтар

Штучні вінки та квіти зазвичай виготовляють з матеріалів, які майже неможливо переробити. У зв'язку з цим, їх утилізація перетворюється на справжню екологічну катастрофу. Річ у тім, що ластик розкладається століттями, виділяючи шкідливі речовини в ґрунт і воду. До того ж на кладовищах часто спалюють пластикові квіти, що призводить до викидів токсичних речовин у повітря, які викликають серйозні захворювання, серед яких рак.

Православна церква України не підтримує традицію приносити штучні рослини на кладовище. За словами священників, вшанувати пам'ять померлого можна лише за допомогою молитви та догляду за могилами.