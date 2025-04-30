Вираз "Sit tibi terra levis", що перекладається як "Нехай земля буде тобі легкою", має давньоримське коріння. Відомо, що римський поет Марк Валерій Марціал в одному зі своїх епітафій написав: "Хай земля тобі буде пухом, і м'яко покриває пісок, щоб собаки могли викопати твої кістки". За деякими версіями, такі написи залишали на надгробках тих, кого ненавиділи та проклинали. Тож спершу вислів мав негативне забарвлення, розповідає LifeStyle24 з посиланням на пост Храму Святого Спиридона Православної Церкви України в місті Дніпрі.

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Чому вірянам не можна говорити "земля пухом"

У давнину римляни вірили, що душа людини після смерті не залишає тіло. Саме тому побажання "легкої землі" могли висловлювати для того, щоб померлому було комфортно лежати в могилі. Попри це, вірянам потрібно пам'ятати, що "земля пухом" – язичницька фраза, яка не є сумісною з християнським вченням. У православній традиції душа після смерті залишає тіло та йде на Божий суд. Прощаючись із покійником, християни мають молитися за спокій його душі, промовляючи такі слова: "Царства Небесного" або "Спочивай з миром".

За словами священників Храму Святого Спиридона в місті Дніпрі, вірянам слід утриматися від використання язичницьких висловів.

Якщо ви почули, що вбита горем людина говорить на поминках "Нехай земля буде пухом", то, це буде не найкращий момент, щоб навчити його чи вести дискусії. Дочекайтесь зручного випадку та дуже акуратно розкажіть, що християни не вживають такого вислову,

– зазначили священники.

Що не можна робити в церкві

У храмі важливо дотримуватися певних правил поведінки. Так, під час служби християнам не варто розмовляти та бути голосними, оскільки це може заважати іншим. Натомість вірянам слід зосередитися на молитві чи роздумах. Крім цього, не рекомендується приносити з собою їжу чи напої, оскільки церква – не місце для перекусів чи розваг.

До того ж вірянам не можна схрещувати руки за спиною. Наші предки вірили, що так люди приваблювали до себе злих духів.