Выражение "Sit tibi terra levis", что переводится как "Пусть земля будет тебе легкой", имеет древнеримские корни. Известно, что римский поэт Марк Валерий Марциал в одной из своих эпитафий написал: "Пусть земля тебе будет пухом, и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли выкопать твои кости". По некоторым версиям, такие надписи оставляли на надгробиях тех, кого ненавидели и проклинали. Поэтому сначала выражение имело негативную окраску, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост Храма Святого Спиридона Православной Церкви Украины в городе Днепре.

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Почему верующим нельзя говорить "земля пухом"

В древности римляне верили, что душа человека после смерти не покидает тело. Именно поэтому пожелание "легкой земли" могли высказывать для того, чтобы умершему было комфортно лежать в могиле. Несмотря на это, верующим нужно помнить, что "земля пухом" – языческая фраза, которая не совместима с христианским учением. В православной традиции душа после смерти покидает тело и идет на Божий суд. Прощаясь с покойником, христиане должны молиться за упокой его души, произнося такие слова: "Царства Небесного" или "Покойся с миром".

По словам священников Храма Святого Спиридона в городе Днепре, верующим следует воздержаться от использования языческих выражений.

Если вы услышали, что убитый горем человек говорит на поминках "Пусть земля будет пухом", то, это будет не лучший момент, чтобы научить его или вести дискуссии. Дождитесь удобного случая и очень аккуратно расскажите, что христиане не употребляют такого выражения,

– отметили священники.

Что нельзя делать в церкви

В храме важно соблюдать определенных правил поведения. Так, во время службы христианам не стоит разговаривать и быть громкими, поскольку это может мешать другим. Зато верующим следует сосредоточиться на молитве или размышлениях. Кроме этого, не рекомендуется приносить с собой еду или напитки, поскольку церковь – не место для перекусов или развлечений.

К тому же верующим нельзя скрещивать руки за спиной. Наши предки верили, что так люди привлекали к себе злых духов.