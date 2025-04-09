Для когось це просто церковна традиція, а для декого – застарілий звичай, від якого варто відходити. Чому жінки покривають голову в церкві – розповідає LifeStyle24.

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Чому варто покривати голову в церкві

У Святому Письмі, зокрема в Першому Посланні до Коринтян (1 Кор. 11:5), написано: "Будь-яка жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, як якби вона поголена… Тому жінка повинна мати на голові знак влади над нею, заради Анголів". Апостол Павло стверджує, що хустка символізує прихильність і відданість дружини чоловіку та є знаком для ангелів. Крім цього, покриваючи голову в церкві, жінка вшановує Бога та пізнає певний духовний порядок.

Так, за правилом апостола Павла носити хустку під час молитви мають лише заміжні представниці жіночої статі. Втім, в Україні чимало молодих дівчат також заходять у храм в головному уборі. Річ у тім, що так жінки наслідують приклад Пресвятої Богородиці, яка покривала голову на знак покори.

Водночас митрополит Київський Епіфаній, настоятель Православної церкви України, стверджує, що хустка не завжди вказує на побожність людини. Якщо жінка заздалегідь не планувала відвідати храм, але захотіла помолитися, то не потрібно відмовлятися від цього через непокриту голову.

Для чого жінки покривають голову в церкві / Фото Freepik

Що не можна робити в церкві

У кожному храмі важливо дотримуватися певних правил поведінки. Під час церковної служби вірянам не варто розмовляти та бути голосними, оскільки це може заважати іншим. Натомість християнам слід зосередитися на молитві чи роздумах.

Також не можна приходити до храму у спортивному або неохайному одязі. У церкву важливо заходити в стриманому вбранні, тому яскраві та короткі речі краще залишити для прогулянок. До того ж вірянам не можна схрещувати руки за спиною. Наші предки вірили, що так люди приваблювали до себе злих духів.