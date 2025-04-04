LifeStyle24 з посиланням на слова Василя Івасюка, єпископа Коломийської єпархії УГКЦ, та Івана Рибарука, настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ в селі Криворівні, розповідає чи можна постити за дітей. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі.

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Чи можна постити за дітей

За словами священників, піст – особистий вибір людини та її духовний шлях. Як пояснює єпископ Василь, вірянам дозволяється постити заради добра для людини, але не замість неї.

Бог через дії найрідніших може змінити свідомість і життя людини. Але, розуміймо, що ми постимо не замість рідних, а задля того, аби змінити їхнє життя,

– зауважив священник Коломийської єпархії УГКЦ.

Водночас протоієрей Іван Рибарук зазначив, що Православна Церква України не заохочує постити за когось. Якщо людина хоче наблизитися до Бога через піст, то ніхто, крім неї самої, цього не зробить.

Звісно, можна молитися за когось, аби покинув грішне життя, пияцтво, розпусту, повернувся живим з війни. Але піст тут ні до чого, бо молитися можна будь-коли,

– сказав протоієрей.

Чи можна постити за дітей / Фото Freepik

В який день за що постять

Християни зазвичай дотримуються посту у середу, адже згадують, як Юда Іскаріот зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У цей день віряни традиційно утримуються від м'ясних і молочних продуктів. Що цікаво, деякі християни постять за дітей саме у середу, бо вірять, що так принесуть здоров'я і щастя своїм рідним.

Крім цього, люди постяться у п'ятницю. Цей день вважається найважливішим, оскільки нагадує про розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі. У п'ятницю віряни згадують муки Спасителя та Його жертву заради людей, тому дотримуються особливо суворих обмежень у їжі.

Також деякі віряни постять у понеділок, адже він присвячений ангелам-охоронцям. У цей день заведено займатися добрими справами та молитися, щоб очиститися духовно.