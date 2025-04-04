LifeStyle24 со ссылкой на слова Василия Ивасюка, епископа Коломыйской епархии УГКЦ, и Ивана Рыбарука, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ в селе Криворивне, рассказывает можно ли поститься за детей. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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Можно ли поститься за детей

По словам священников, пост – личный выбор человека и его духовный путь. Как объясняет епископ Василий, верующим разрешается поститься ради добра для человека, но не вместо него.

Бог через действия родных может изменить сознание и жизнь человека. Но мы постимся не вместо родных, а для того, чтобы изменить их жизнь,

– отметил священник Коломыйской епархии УГКЦ.

В то же время протоиерей Иван Рыбарук отметил, что Православная Церковь Украины не поощряет поститься за кого-то. Если человек хочет приблизиться к Богу через пост, то никто, кроме него самого, этого не сделает.

Конечно, можно молиться за кого-то, чтобы покинул грешную жизнь, пьянство, разврат, вернулся живым с войны. Но пост здесь ни при чем, потому что молиться можно в любое время,

– сказал протоиерей.

Можно ли поститься за детей / Фото Freepik

В какой день за что постятся

Христиане обычно придерживаются поста в среду, ведь вспоминают, как Иуда Искариот предал Иисуса Христа за 30 сребреников. В этот день верующие традиционно воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Что интересно, некоторые христиане постятся за детей именно в среду, потому что верят, что так принесут здоровье и счастье своим родным.

Кроме этого, люди постятся в пятницу. Этот день считается важнейшим, поскольку напоминает о распятии Иисуса Христа на горе Голгофе. В пятницу верующие вспоминают муки Спасителя и Его жертву ради людей, поэтому придерживаются особенно строгих ограничений в еде.

Также некоторые верующие постятся в понедельник, ведь он посвящен ангелам-хранителям. В этот день принято заниматься добрыми делами и молиться, чтобы очиститься духовно.