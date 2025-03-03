Цьогоріч Великий піст розпочався 3 березня, а завершиться 19 квітня. Він протриває 48 днів. Чи є піст у неділю – розповідає 24 Канал.

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Чи є піст у неділю

Великий піст вважається одним із найсуворіших у році, оскільки в цей період діють важливі правила, що стосуються харчування та поведінки. Так, християнам варто утримуватися від гучних святкувань, танців і розваг, адже це час, який треба присвятити молитвам і читанню Святого Письма. Особливо важливо контролювати свої емоції, уникати сварок, конфліктів, заздрості та гніву. У Великий піст також рекомендується утримуватися від куріння, вживання алкоголю та інших звичок, які можуть шкодити здоров'ю чи викликати залежність. Крім цього, вірянам не слід вживати продукти тваринного походження.

Втім, у суботу та неділю ці обмеження трохи послаблюються, тому християни можуть додати у раціон гарячу їжу з олією. За словами священника ПЦУ Михайла Омеляна, останній день тижня вважається особливим для вірян.

Наприклад, у перший день посту ми стараємося взагалі нічого не їсти, а впродовж тижня відбувається сухоїдіння, то вже в суботу і неділю є послаблення. Тому споживається коливо, додається олія,

– зазначив Михайло Омелян.

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Водночас священнослужитель Української греко-католицької церкви Василь Руденко зауважив, що у неділю не обов'язково дотримуватися посту. Річ у тім, що саме в цей день віряни святкуватимуть Воскресіння Ісуса Христа.

Вселенські собори й канон визначають неділю як непісний день, але є винятки з цього правила. У певні неділі, наприклад, в Хрестопоклонну неділю, може запроваджуватися піст,

– підкреслив священник УГКЦ.

У чому суть Великого посту

Великий піст символізує сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі й готує вірян до найважливішого християнського свята – Великодня. Однак Чотиридесятниця означає не лише утримання від їжі, а й особливий стан душі, який вимагає спокою, добра та милосердя.

За словами священника ПЦУ Михайля Омеляна, піст – це добровільне самообмеження людини на певний період від усього зайвого, що відвертає її та негативно впливає на неї. Так, віряни вдосконалюються духовно і тілесно. Крім цього, під час посту християни очищають свої душі від гріхів, що дозволяє ще більше наблизитися до Господа.