У цей час віряни утримуються від вживання м'ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам. Що не можна робити у Великий піст – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Великий піст

Під час Великого посту існують певні обмеження й заборони. Зокрема, на цей час варто відмовитися від вживання м'яса, морепродуктів, риби, молочних продуктів та яєць. Не дозволяється нічого їсти у перший день посту та у Велику п'ятницю напередодні Великодня. У понеділок, середу та п'ятницю можна вживати хліб, воду, овочі, фрукти й компот, а у вівторок і четвер – гарячу їжу без олії. Водночас Православна церква України наголошує, що посту варто дотримуватися не всім. Так, дітям до 14 років, вагітним жінкам, важкохворим та літнім людям, дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.

Також під час Великого посту не можна:

сваритися, лихословити, конфліктувати;

влаштовувати гучні вечірки й святкування;

лінуватися;

відмовляти у допомозі нужденним;

думати про погане;

заздрити й пліткувати;

витрачати багато грошей;

одружуватися та справляти весілля;

вживати алкоголь та курити.

Християнам важливо працювати над своїм духовним зростанням, бути чесними, доброзичливими та миролюбними.

Великий піст 2025 / Фото Freepik

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