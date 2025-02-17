У цей час віряни утримуються від вживання м'ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам. Що не можна робити у Великий піст – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Великий піст

Під час Великого посту існують певні обмеження й заборони. Зокрема, на цей час варто відмовитися від вживання м'яса, морепродуктів, риби, молочних продуктів та яєць. Не дозволяється нічого їсти у перший день посту та у Велику п'ятницю напередодні Великодня. У понеділок, середу та п'ятницю можна вживати хліб, воду, овочі, фрукти й компот, а у вівторок і четвер – гарячу їжу без олії. Водночас Православна церква України наголошує, що посту варто дотримуватися не всім. Так, дітям до 14 років, вагітним жінкам, важкохворим та літнім людям, дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.

Також під час Великого посту не можна:

  • сваритися, лихословити, конфліктувати;
  • влаштовувати гучні вечірки й святкування;
  • лінуватися;
  • відмовляти у допомозі нужденним;
  • думати про погане;
  • заздрити й пліткувати;
  • витрачати багато грошей;
  • одружуватися та справляти весілля;
  • вживати алкоголь та курити.

Християнам важливо працювати над своїм духовним зростанням, бути чесними, доброзичливими та миролюбними.

Великий піст 2025Великий піст 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Великий піст

  • Якщо кури знесли багато яєць у перший день посту, то це до гарних новин.
  • Якщо протягом цього періоду буде сонячно, то весна потішить теплом.
  • Якщо у перший день посту піде сніг, то весна прийде пізно.
  • Якщо під час посту часто дощитиме, то цьогоріч буде неврожай.
  • Якщо кіт постійно перебуває поруч з вами, то очікуйте потепління.