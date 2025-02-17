У цей час віряни утримуються від вживання м'ясних і молочних продуктів, обмежують розваги та присвячують більше часу молитві й добрим справам. Що не можна робити у Великий піст – розповідає 24 Канал.
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Що не можна робити у Великий піст
Під час Великого посту існують певні обмеження й заборони. Зокрема, на цей час варто відмовитися від вживання м'яса, морепродуктів, риби, молочних продуктів та яєць. Не дозволяється нічого їсти у перший день посту та у Велику п'ятницю напередодні Великодня. У понеділок, середу та п'ятницю можна вживати хліб, воду, овочі, фрукти й компот, а у вівторок і четвер – гарячу їжу без олії. Водночас Православна церква України наголошує, що посту варто дотримуватися не всім. Так, дітям до 14 років, вагітним жінкам, важкохворим та літнім людям, дозволяється не обмежувати себе у харчуванні.
Також під час Великого посту не можна:
- сваритися, лихословити, конфліктувати;
- влаштовувати гучні вечірки й святкування;
- лінуватися;
- відмовляти у допомозі нужденним;
- думати про погане;
- заздрити й пліткувати;
- витрачати багато грошей;
- одружуватися та справляти весілля;
- вживати алкоголь та курити.
Християнам важливо працювати над своїм духовним зростанням, бути чесними, доброзичливими та миролюбними.
Великий піст 2025 / Фото Freepik
Народні прикмети на Великий піст
- Якщо кури знесли багато яєць у перший день посту, то це до гарних новин.
- Якщо протягом цього періоду буде сонячно, то весна потішить теплом.
- Якщо у перший день посту піде сніг, то весна прийде пізно.
- Якщо під час посту часто дощитиме, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо кіт постійно перебуває поруч з вами, то очікуйте потепління.