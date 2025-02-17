В это время верующие воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Великий пост – рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя делать в Великий пост

Во время Великого поста существуют определенные ограничения и запреты. В частности, на это время стоит отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. Не разрешается ничего есть в первый день поста и в Великую пятницу накануне Пасхи. В понедельник, среду и пятницу можно употреблять хлеб, воду, овощи, фрукты и компот, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла. В то же время Православная церковь Украины отмечает, что пост стоит соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям, разрешается не ограничивать себя в питании.

Также во время Великого поста нельзя:

ссориться, сквернословить, конфликтовать;

устраивать шумные вечеринки и празднования;

лениться;

отказывать в помощи нуждающимся;

думать о плохом;

завидовать и сплетничать;

тратить много денег;

жениться и справлять свадьбы;

употреблять алкоголь и курить.

Христианам важно работать над своим духовным ростом, быть честными, доброжелательными и миролюбивыми.

Великий пост 2025 / Фото Freepik

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