В это время верующие воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Великий пост – рассказывает 24 Канал.
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Что нельзя делать в Великий пост
Во время Великого поста существуют определенные ограничения и запреты. В частности, на это время стоит отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. Не разрешается ничего есть в первый день поста и в Великую пятницу накануне Пасхи. В понедельник, среду и пятницу можно употреблять хлеб, воду, овощи, фрукты и компот, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла. В то же время Православная церковь Украины отмечает, что пост стоит соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям, разрешается не ограничивать себя в питании.
Также во время Великого поста нельзя:
- ссориться, сквернословить, конфликтовать;
- устраивать шумные вечеринки и празднования;
- лениться;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- думать о плохом;
- завидовать и сплетничать;
- тратить много денег;
- жениться и справлять свадьбы;
- употреблять алкоголь и курить.
Христианам важно работать над своим духовным ростом, быть честными, доброжелательными и миролюбивыми.
Великий пост 2025 / Фото Freepik
Народные приметы на Великий пост
- Если куры снесли много яиц в первый день поста, то это к хорошим новостям.
- Если в течение этого периода будет солнечно, то весна порадует теплом.
- Если в первый день поста пойдет снег, то весна придет поздно.
- Если во время поста часто будет идти дождь, то в этом году будет неурожай.
- Если кот постоянно находится рядом с вами, то ожидайте потепления.