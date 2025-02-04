В этот период люди не только воздерживаются от определенных блюд, но и пытаются очистить свои мысли, избавиться от плохих привычек и сделать больше добрых дел. Как правильно соблюдать Великий пост и когда он начинается в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Когда начнется Великий пост 2025 года: точная дата

Великий пост считается самым длинным и самым строгим в году. Дело в том, что он стартует за семь недель до праздника Воскресения Христова, а именно в Чистый понедельник, а заканчивается в субботу. В этот период действуют определенные пищевые ограничения, в частности запрет на веселье, развлечения и употребление мясных и молочных продуктов. В то же время христианам следует вести спокойный образ жизни, поститься и молиться в церкви.

Дата Великого поста зависит от дня празднования Пасхи. В этом году Воскресение Господне приходится на 20 апреля. Поэтому Великий пост начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.

Некоторым людям пост может навредить, поэтому им разрешено ослабить ограничения в еде или вообще их не соблюдать. Так, женщинам, которые кормят грудью, детям до 14 лет, пожилым людям и тяжелобольным, разрешается воздержаться от Великого поста.

Великий пост 2025 / Фото Pinterest

Правила соблюдения Великого поста

Одним из важнейших аспектов поста является духовное очищение. Во время Великого поста особенно стоит посвятить время добрым делам и помощи другим. Кроме этого, верующим следует избегать конфликтов, ссор и споров, не завидовать и не думать о плохом. Более того, христианам запрещено поддаваться искушению.

Также пост – период молитвы и единения с Богом. Ежедневно надо уделять время для разговора с Господом, а каждое воскресенье – посещать церковную литургию. Христианам важно работать над своим духовным ростом, быть честными, доброжелательными и миролюбивыми.

Верующие должны очистить не только свои души, но и тела, поэтому следует избавиться от вредных привычек, в частности курения и алкоголя. В течение семи недель людям следует ограничивать себя в еде и отказаться от продуктов животного происхождения. Не разрешается ничего есть в первый день поста и в Великую пятницу накануне Пасхи. В понедельник, среду и пятницу можно употреблять хлеб, воду, овощи, фрукты и компот, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла.