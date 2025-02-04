У цей період люди не лише утримуються від певних страв, а й намагаються очистити свої думки, позбутися поганих звичок і зробити більше добрих справ. Як правильно дотримуватися Великого посту та коли він починається у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли почнеться Великий піст 2025: точна дата

Великий піст вважається найдовшим і найсуворішим у році. Річ у тім, що він стартує за сім тижнів до свята Воскресіння Христового, а саме в Чистий понеділок, а закінчується у суботу. У цей період діють певні харчові обмеження, зокрема заборона на веселощі, розваги та вживання м'ясних та молочних продуктів. Водночас християнам слід вести спокійний спосіб життя, постити та молитися в церкві.

Дата Великого посту залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 20 квітня. Тому Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня.

Деяким людям піст може нашкодити, тому їм дозволено послабити обмеження в їжі або взагалі їх не дотримуватися. Так, жінкам, які годують грудьми, дітям до 14 років, літнім людям і важкохворим, дозволяється утриматися від Великого посту.

Великий піст 2025 / Фото Pinterest

Правила дотримання Великого посту

Одним з найважливіших аспектів посту є духовне очищення. Під час Великого посту особливо варто присвятити час добрим справам і допомозі іншим. Крім цього, вірянам слід уникати конфліктів, сварок і суперечок, не заздрити та не думати про погане. Ба більше, християнам заборонено піддаватися спокусі.

Також піст – період молитви та єднання з Богом. Щодня треба приділяти час для розмови з Господом, а щонеділі – відвідувати церковну літургію. Християнам важливо працювати над своїм духовним зростанням, бути чесними, доброзичливими та миролюбними.

Віряни мають очистити не лише свої душі, але й тіла, тому слід позбутися шкідливих звичок, зокрема куріння та алкоголю. Протягом семи тижнів людям варто обмежувати себе в їжі та відмовитися від продуктів тваринного походження. Не дозволяється нічого їсти у перший день посту та у Велику п'ятницю напередодні Великодня. У понеділок, середу та п'ятницю можна вживати хліб, воду, овочі, фрукти й компот, а у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії.