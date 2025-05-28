В частности, наши предки верили, что ни в коем случае нельзя целовать кого-то в лоб. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя целовать человека в лоб

В древности такой поцелуй считался прощальным, ведь обычно в лоб целуют покойников во время похорон. Переживая горе, люди не задумываются, что в этот момент рискуют собственной жизнью и здоровьем. Дело в том, что по народным приметам, живые могут навлечь скорую смерть в семью, если поцелуют умершего в лоб. Кроме этого, возникает высокий риск привлечь болезни и невзгоды в дом.

В то же время предки верили, что поцелуй в лоб может помочь покойнику стереть испытания, которые те прошли при жизни, чтобы душа нашла свой покой. Важно отметить, что каждый самостоятельно решает, придерживаться ли этих поверий, или нет. Для верующих важно пережить потерю и искренне помолиться за душу покойника.

Можно ли целовать в лоб / Фото Freepik

Что нельзя делать на похоронах

Наши предки считали, что во время похорон не стоит стоять на краю еще не до конца засыпанной могилы, потому что если кто-то туда упадет, то существует высокий риск, что жизнь может оборваться в ближайшем будущем. Более того, согласно народным поверьям в гроб запрещено класть вещи, принадлежащие живым людям, поскольку это заберет их энергию.

Также не стоит бросать живые цветы под ноги похоронной процессии, ведь если кто-то случайно станет на растения, то может столкнуться с серьезными проблемами.