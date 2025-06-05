Чому не можна святкувати 9-й день народження

Кожна дитина з нетерпінням чекає на свій день народження. Адже малеча знає, що обов'язково отримає бажані подарунки та позитивні емоції.

Однак у народі існує повір'я, що саме 9-й день народження не варто святкувати пишно. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Який день народження категорично не можна святкувати, щоб не прискорити старіння

Чому не можна святкувати 9 років

Згідно з давніми звичаями, дев'ятий день є особливим у поминальному календарі. Вважається, що в цей час душа померлого ще перебуває поруч із живими. Саме тому на дев'ятий день після смерті людини її родина збирається, щоб помолитися, згадати добрі вчинки й відпустити. У зв'язку з цим, число дев'ять почали асоціювати з чимось негативним і водночас несумісним із радісними подіями, зокрема дитячим днем народження.

Крім цього, наші предки вірили, що святкування 9-річчя може привернути до дитини небажану енергію або порушити її захисне поле. Через це пращури не влаштовувати гучного застілля та не запрошували гостей додому. Дехто навіть переносив святкування на інший день або просто тихо проводив час у родинному колі.

Чому не можна святкувати 9 років / Фото Freepik

Сучасні ж батьки рідко зважають на подібні забобони. Для дорослих важливо зробити 9-й день народження своєї дитини особливим та подарувати імениннику тепло та увагу.

Чому не святкують 40 років

Багато хто вважає, що число 40 пов'язане зі смертю і переходом душі у потойбіччя. Водночас на сороковий день після смерті заведено поминати покійника – саме тоді, за віруваннями, душа остаточно залишає земний світ.

Через це святкування 40 років сприймалося як поганий знак, бо людина нібито сама себе проводжає в потойбіччя.

Під час написання матеріалу використані джерела: volyn24.com та newsglavred.net.