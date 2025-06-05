Однако в народе существует поверье, что именно 9-й день рождения не стоит праздновать пышно. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя праздновать 9 лет

Согласно древним обычаям, девятый день является особым в поминальном календаре. Считается, что в это время душа умершего еще находится рядом с живыми. Именно поэтому на девятый день после смерти человека его семья собирается, чтобы помолиться, вспомнить хорошие поступки и отпустить. В связи с этим, число девять начали ассоциировать с чем-то негативным и одновременно несовместимым с радостными событиями, в частности детским днем рождения.

Кроме этого, наши предки верили, что празднование 9-летия может привлечь к ребенку нежелательную энергию или нарушить его защитное поле. Поэтому предки не устраивали громкого застолья и не приглашали гостей домой. Некоторые даже переносили празднование на другой день или просто тихо проводили время в семейном кругу.

Почему нельзя праздновать 9 лет / Фото Freepik

Современные же родители редко учитывают подобные предрассудки. Для взрослых важно сделать 9-й день рождения своего ребенка особенным и подарить имениннику тепло и внимание.

Почему не празднуют 40 лет

Многие считают, что число 40 связано со смертью и переходом души в потусторонний мир. В то же время на сороковой день после смерти принято поминать покойника – именно тогда, по верованиям, душа окончательно покидает земной мир.

Из-за этого празднование 40 лет воспринималось как плохой знак, потому что человек якобы сам себя провожает в загробную жизнь.

При написании материала использованы источники: volyn24.com и newsglavred.net.