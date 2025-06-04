Считается, что чрезмерное внимание к этой дате может привести к негативным последствиям для именинника. Почему нельзя праздновать 53-й день рождения – рассказывает LifeStyle24.
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Почему нельзя праздновать 53 года
В народе существует немало примет, связанных с возрастом. Так, одна из самых распространенных касается празднования 53-летия. Наши предки верили, что празднование этой даты может негативно повлиять на жизненную энергию человека. Согласно поверьям, именно этот период символизирует начало глубоких возрастных изменений, и чрезмерное внимание к празднованию лишь ускоряет старение.
Особенно это касается женщин, которым советовали избегать шумных торжеств, застолий и приглашения гостей по случаю 53-го дня рождения. Считалось, что так женский пол сохранит молодость души и тела еще на долгие годы.
Впрочем, в современном обществе все больше людей скептически относятся к подобным приметам. Тот, кто заботится о себе, сбалансировано питается, занимается физической активностью и не нервничает, может чувствовать себя и хорошо выглядеть в любом возрасте.
Почему нельзя праздновать 53 года / Фото Freepik
Почему нельзя праздновать 13 лет
В древности считали, что в 13-летнем возрасте ребенок наиболее уязвим к негативной энергии и влиянию злых сил. Поэтому не рекомендуется устраивать пышные торжества, чтобы не навлечь беды на подростка и не испортить его будущее.
Некоторые дети и сейчас сознательно не отмечают этот день рождения, откладывая семейное застолье до 14-летия.
При написании материала использованы источники: volyn24.com и ukr.media.