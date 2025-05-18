Именно поэтому с ней связано немало примет и запретов, в частности и то, что нельзя праздновать 13 лет. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя праздновать 13 лет

В народе верят, что число 13 якобы имеет негативную энергетику. По некоторым легендам, именно 13-го числа Каин убил Авеля, что символизирует братоубийство и разрыв родственных связей. Также многие христиане считают, что в пятницу 13-го распяли Иисуса Христа на горе Голгофе, именно поэтому эта дата начала ассоциироваться со страданиями и жертвенностью.

Что интересно, во многих культурах число 12 воспринимается как символ завершенности и гармонии, тогда как 13 – якобы выходит за пределы этого совершенства и нарушает его. В связи с этим, оно вызывает у людей тревогу и страх. Более того, в некоторых странах в домах даже отсутствуют 13-й этажи, номера квартир или гостиничные комнаты с этим числом.

Кроме этого, наши предки считали, что в 13-летнем возрасте ребенок наиболее уязвим к негативной энергии и влиянию злых сил. Именно поэтому не стоит устраивать громких празднований, чтобы не навлечь проблемы на подростка и не испортить его будущее. Некоторые дети и сейчас сознательно не отмечают этот день рождения, откладывая семейное застолье до 14-летия.

Почему нельзя праздновать 13 лет / Фото Freepik

Почему не празднуют 33 года

Согласно Священному Писанию, именно в 33-летнем возрасте Иисуса Христа распяли на кресте, на горе Голгофе. Это возраст, в котором Сын Божий принял мученическую смерть ради спасения человечества. В связи с этим, число 33 начало ассоциироваться с испытаниями и страданиями, но одновременно – с духовным обновлением.

Мужчинам не стоит отмечать 33-й день рождения, потому что возникает высокий риск привлечь неудачи, потери, проблемы со здоровьем и духовный кризис. Кроме этого, предки считали, что на 33-м году жизни человек предстает перед сложными жизненными вызовами.