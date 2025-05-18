Саме тому з нею пов'язано чимало прикмет і заборон, зокрема і те, що не можна святкувати 13 років. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна святкувати 13 років

У народі вірять, що число 13 нібито має негативну енергетику. За деякими легендами, саме 13-го числа Каїн убив Авеля, що символізує братовбивство і розрив родинних зв'язків. Також багато християн вважає, що в п'ятницю 13-го розіп'яли Ісуса Христа на горі Голгофі, саме тому ця дата почала асоціюватися зі стражданнями та жертовністю.

Що цікаво, в багатьох культурах число 12 сприймається як символ завершеності та гармонії, тоді як 13 – нібито виходить за межі цієї досконалості й порушує її. У зв'язку з цим, воно викликає у людей тривогу й страх. Ба більше, у деяких країнах у будинках навіть відсутні 13-й поверхи, номери квартир або готельні кімнати з цим числом.

Крім цього, наші предки вважали, що у 13-річному віці дитина найбільш вразлива до негативної енергії та впливу злих сил. Саме тому не варто влаштовувати гучних святкувань, щоб не накликати негаразди на підлітка та не зіпсувати її майбутнє. Деякі діти й нині свідомо не відзначають цей день народження, відкладаючи родинне застілля до 14-річчя.

Чому не можна святкувати 13 років / Фото Freepik

Чому не святкують 33 роки

Згідно зі Святим Письмом, саме у 33-річному віці Ісуса Христа розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Це вік, у якому Син Божий прийняв мученицьку смерть заради порятунку людства. У зв'язку з цим, число 33 почало асоціюватися випробуваннями та стражданнями, але водночас – з духовним оновленням.

Чоловікам не варто відзначати 33-й день народження, бо виникає високий ризик привабити невдачі, втрати, проблеми зі здоров'ям та духовну кризу. Крім цього, предки вважали, що на 33-му році життя людина постає перед складними життєвими викликами.