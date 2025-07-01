"Що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає": чому нареченим важливо вінчатись в церкві

Якщо ви та ваша друга половинка вирішили поєднати свої життя назавжди, у вас, ймовірно, виникає питання: чи варто вінчатися в церкві? Багато хто не визнає церковного шлюбу й вважає, що розпису у РАЦСі — цілком достатньо.

Однак у матеріалі Lifestyle 24 з посиланням на видання Bogoslov.org ми розповімо, чому вінчання має важливе значення та в чому полягає ключова різниця між світським і церковним шлюбом.

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Чому важливо вінчатись у церкві

Головна відмінність між світським і церковним шлюбом полягає в сприйнятті його сутності.

Для віруючих людей шлюб – це священний союз, який має безумовну цінність, авторитет і розглядається як нерозривний і вічний. Натомість для тих, хто не сповідує релігійних переконань, шлюб часто сприймається як зручна форма співжиття чи соціальна угода, яка може забезпечити певні блага або задоволення. У такому випадку розірвати його легко – достатньо сказати, що "не зійшлися характерами".

Сімейне життя людей, які цінують власні стосунки з Богом, має зовсім інший хронологічний, понадчасовий вимір,

– зазначає о. Євген Заплетнюк.

Поки невіруючі пари розлучаються, посилаючись на те, що "не зійшлися характерами", для віруючого подружжя кожні труднощі у стосунках – це привід замислитися над собою, побачити власні слабкі сторони й шукати джерело конфлікту не в іншому, а передусім у собі.



Таїнство вінчання у церкві / Фото Pinterest

У християнській родині сварка – не причина здатися, а сигнал до глибшої праці над собою та стосунками. Там, де інші ставлять крапку у своєму щасті, віруючі ставлять кому – і йдуть далі разом. Саме в цьому – одна з ключових переваг повноцінної християнської сім’ї.

Сімейне життя – це не вічне свято, але й час величезних випробувань бідністю чи багатством, смертями чи хворобами близьких, славою чи ганьбою, фортуною чи постійними невдачами. Не всі можуть це здолати однаково мужньо,

– каже о. Євген Заплетнюк.

Християнський шлюб – це союз чоловіка, дружини та Господа, який їм у всьому сприяє, тому важливо стати подружжям не лише перед державою, а і перед Богом.

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