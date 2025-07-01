Будь-яка річниця – це привід провести час разом, відсвяткувати важливу дату, згадати про те, як важливо цінувати у стосунках терпеливість, повагу й довіру. LifeStyle24 розповість про те, що варто знати про дев'яту річницю шлюбу, її назву та символізм, традиції цієї дати й варіанти подарунків та святкувань.

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Як називається 9 років весілля: символізм та пояснення

Дев'яту річницю весілля називають фаянсовим весіллям. Така назва прийшла на заміну іншій – раніше дату 9 років подружнього життя називали ромашковою. У деяких регіонах України цю річницю називають вербним або вербовим весіллям.

Фаянс недарма обрали головним символом дев'яти років у шлюбі. Це особливий керамічний матеріал, що схожий на порцеляну й покритий тонкою склоподібною поливою. Фаянс розкішний та водночас витончений, він символізує ніжність та крихкість сімейних стосунків. Водночас матеріал є достатньо міцним: так просто його не зламати, як і стосунки у шлюбі після 9 років спільного життя.



Фаянс – символ 9 річниці весілля / Фото Unsplash

Фаянс – дорогоцінний і крихкий матеріал, до якого варто ставитися з особливою обережністю, за ним варто ретельно доглядати й оберігати. Так само і подружні відносини. Те, що пара у шлюбі вже майже десять років, не означає, що їх не слід плекати й надалі. Психологи вважають, що період 9 років весілля може стати переломним для пари. Навіть незначний конфлікт може понести за собою кризу й тріщину, що стане розколом для подружжя.

Цікаво, що у США, Франції та Нідерландах, а також країнах Скандинавії та східної Європи, річниця весілля 9 років також має назву фаянсової. Натомість в Англії символом цієї дати є мідь, а в Німеччині дату називають кришталевою.

Історія та традиції святкування 9 річниці весілля

Здавна вважалося, що фаянс поглинає у себе негативну енергетику та привертає у дім тільки позитив. Тому напередодні свят господині позбувалися посуду з тріщинами чи надколами, адже вони можуть принести додому негаразди.

Також на весіллі існує давня традиція: бити келихи або інший посуд, щоб відігнати злих духів та привернути щастя. Дрібні уламки скла символізують кількість років шлюбу. Ці повір'я та ритуали об'єдналися у традицію, якою не нехтує українське подружжя на 9 річницю весілля.

Замість келихів пара готує дев'ять тарілок, які можуть бути надщербленими чи з тріщинами. Буде символічно, якщо посуд буде виготовлений з фаянсу. Після того, як пролунав перший тост, подружжя по одній розбиває тарілки на щастя. Таким чином вони позбуваються негараздів, старих образ чи сварок, що не дають рухатися далі.

Прибрати розбитий посуд можна лише після того, як завершиться святкування. Уламки також є важливим нагадуванням для закоханих: як легко зруйнувати шлюб, і як важливо цінувати та берегти його упродовж років. Дехто навіть зберігає уламок для того, щоб через роки нагадувати собі про його символізм і щасливе святкування 9-ї річниці шлюбу.

На дев'ять років весілля в Україні дотримувалися ще однієї важливої традиції: пара має робити все разом у святковий день. Чоловіку й дружині заборонено розбігатися, вони мають бути поряд. Це нагадування про те, що кожному у парі надважливо отримувати підтримку від коханої людини, а спільна праця – запорука успіху на шляху.

Також предки вважали, що на святкування потрібно запросити більше ніж дев'ять гостей, – щоб доля подружжя була щасливою.

Що подарувати на 9 років весілля – фаянсове весілля

Дев'ята річниця весілля – це хороший привід здивувати другу половинку або своїх друзів цікавим та оригінальним подарунком.

Оскільки річницю називають фаянсовою, то в цю дату заведено дарувати фаянсові вибори: сервіз, чайний набір, статуетки, свічники, вази тощо. Іншими варіантами є вироби з порцеляни чи кераміки, декоративні фігурки для дому або саду, символічні прикраси. Такий подарунок уособлюватиме міцність стосунків пари, але й нагадуватиме про те, що стосунки ще крихкі й за ними потрібен догляд.

9-річчя шлюбу також називають ромашковим. Тому квіти повинні бути одним з головних елементів свята, адже вони нагадують про ніжність і романтику у відносинах. Букет з ромашок чи інших квітів стане чудовим варіантом для подарунка. Вважалося, що коли гості приносять ромашковий букет для пари на річницю за власним бажанням – значить на них чекає щасливе та тривале спільне життя.



Ромашка – символ 9 річниці весілля / Фото Unsplash

Якщо ви прихильник нетрадиційних, а оригінальних варіантів подарунків, зверніть увагу на інші варіанти, що дарувати на 9 років весілля: майстер-клас для двох – можна підібрати справу, яка сподобається і чоловіку, і дружині. Також подружжю можна запропонувати удвох розслабитися в SPA. Оригінально буде влаштувати фотосесію – особливо, якщо локацією буде ромашкове (або інше квіткове) поле. Такий подарунок буде і символічним, і цікавим водночас.

Ідеї подарунків для дружини

Не всі чоловіки вміють обирати вдалі подарунки для коханої. Напередодні ромашкового весілля зверніть увагу на такі варіанти:

Вироби з фаянсу чи порцеляни : статуетки, скриньки, вази, чайні сервізи.

: статуетки, скриньки, вази, чайні сервізи. Ювелірні вироби з фаянсовими вставками : брошки, підвіски, сережки, каблучки чи набори прикрас.

: брошки, підвіски, сережки, каблучки чи набори прикрас. Аксесуари з ромашковими деталями або принтом: біжутерія, сумочки, косметички або гаманці, піжама чи халат, сукня.

Ідеальним доповненням до подарунка стане букет квітів – ромашковий або з інших улюблених квітів другої половинки. Пам'ятайте, що важливо враховувати інтереси коханої та її стиль.

Ідеї подарунків для чоловіка

Для тих, хто міркує над презентом для коханого, можуть підійти такі варіанти подарунків:

Фаянсові або керамічні вироби : пивні кухлі, чашка, фаянсова попільничка, скарбничка, ключниця.

: пивні кухлі, чашка, фаянсова попільничка, скарбничка, ключниця. Корисні речі : термос, мінікавоварка, годинник, чайний набір, фітнес-трекер, техніка.

: термос, мінікавоварка, годинник, чайний набір, фітнес-трекер, техніка. Незвичні варіанти: майстер-клас на улюблене заняття, запрошення на вечерю в ресторан, квитки у кіно чи на матч – залежно від вподобань чоловіка.

Символіка квітів і декору на 9 річницю весілля

Ми неодноразово згадували про те, що ромашки є одним із символів 9-річчя шлюбу, адже вони передають вірність, шлюбну відданість та любов. Тому ці квіти стануть чудовим вибором для подарунка парі, дружині або ж декору на святкування.

Для декору (або в букет для подарунка) можна обирати й інші квіти. Найкраще зосередитися на варіантах білих, молочних та пастельних кольорів. Ромашка вдало поєднується зі світлими трояндами, півоніями, гортензіями, волошками, лавандою, петуніями, ліловими ірисами, фрезіями.

Кожна квітка має своє особливе значення. Згідно з ним, можна обирати саме ті рослини, символіка яких подобається вам найбільше. Наприклад, рожева троянда уособлює подяку, півонії та гортензії – гармонію та вірність, а також заможність. Лаванда символізує спокій та любовну відданість, а петунії приносять у дім позитивні емоції.



Ідея подарунка на 9 річницю весілля / Фото Unsplash

Квіти також можна поєднати з декоративними елементами з фаянсу або кераміки. Разом вони уособлюватимуть тепло й гармонію, що панує не лише у домівці, але й у стосунках. Вони підкреслюють любов і кохання, ніжність та гармонію, які вдалося зберегти упродовж років спільного життя.

Наприклад, квіткові букети можна поставити у фаянсові вази – це матиме ефектний вигляд. Декоративними тарілками та чашками з фаянсу можна засервірувати святковий стіл. Ще одним елементом декору можуть стати свічники чи особливі фігурки.

Деталі є вкрай важливими у декорі, тому не відмовляйте собі в цьому. Саме такі символічні дрібниці роблять свято повноцінним та завершеним.

Особливості святкування 9 річниці весілля в Україні

Українські пари зазвичай відзначають 9 річницю шлюбу в колі сім'ї та близьких друзів. Часто вони запрошують гостей додому, у заклад або ж хочуть відсвяткувати на природі (якщо це дозволяє пора року). Зараз традиції поєднуються з сучасними тенденціями. Зокрема, подружжя не нехтують символікою – ромашками та фаянсовим або порцеляновим декором. Традиція розбивати посуд також залишається актуальною до сьогодні.

Окрім того, можна влаштовувати й інші інтерактиви: цікаві конкурси, малювання, настільні ігри. Важливо не забувати про свої вподобання та вподобання інших й провести свято якнайкраще.

Як ще можна відзначити дев'яту річницю весілля:

Романтична вечеря для двох вдома або в ресторані. Цей варіант сподобається парі, яка найбільше цінує час удвох, без ґаджетів і соціальних мереж. Він також буде вдалим, якщо ваш ювілей шлюбу – взимку. Якщо вирішили святкувати вдома – задекоруйте дім квітами та фаянсовими виробами. Також в цю дату можна переглянути фото чи відео з весілля.

для двох вдома або в ресторані. Цей варіант сподобається парі, яка найбільше цінує час удвох, без ґаджетів і соціальних мереж. Він також буде вдалим, якщо ваш ювілей шлюбу – взимку. Якщо вирішили святкувати вдома – задекоруйте дім квітами та фаянсовими виробами. Також в цю дату можна переглянути фото чи відео з весілля. Спільна романтична фотосесія . Така ідея пасуватиме, якщо ваша річниця весілля припадає на весну або літо. Саме в цей час розцвітають квіти. Фотосесія для двох у квітковому полі стане не тільки символічною, але й допоможе зблизитися та краще пізнати одне одного.

. Така ідея пасуватиме, якщо ваша річниця весілля припадає на весну або літо. Саме в цей час розцвітають квіти. Фотосесія для двох у квітковому полі стане не тільки символічною, але й допоможе зблизитися та краще пізнати одне одного. Подорож або прогулянка . З нагоди свята можна завітати у місто, яке важливе для вашої пари, або ж відвідати місця, що стали для вас особливими.

. З нагоди свята можна завітати у місто, яке важливе для вашої пари, або ж відвідати місця, що стали для вас особливими. Нова традиція. Сім'я будується на довірі, повазі одне до одного, коханні та традиціям, які стають фундаментом та передаються з покоління в покоління. Ви можете створити традицію самостійно та надати їй символічного значення. Це може бути день без ґаджетів, сімейна подорож, вихідні для двох, "книга спогадів" та багато іншого.

Як провести фаянсове весілля: висновок

Попри те, що фаянсове (ромашкове) весілля – не кругла дата, це важливе свято для подружжя. Упродовж дев'яти років чоловік та дружина проходять разом перші труднощі та кризи, навчаються довіряти одне одному, пізнають свої звички та характери.

Весілля 9 років символізує стабільність, гармонію та міцність подружнього союзу. Водночас стосунки залишаються ніжними й трепетними. Саме тому цю річницю називають фаянсовою чи ромашковою.

Основна ідея дев'ятої річниці шлюбу – не гучне святкування чи розкішні подарунки з фаянсу або порцеляни. Важливо відзначити міцний зв'язок між партнерами та не забувати, що його слід зберігати й плекати надалі.

Не нехтуйте можливістю відзначити річницю яскраво та символічно.