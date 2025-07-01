Любая годовщина – это повод провести время вместе, отпраздновать важную дату, вспомнить о том, как важно ценить в отношениях терпение, уважение и доверие. LifeStyle24 расскажет о том, что стоит знать о девятой годовщине брака, ее название и символизм, традиции этой даты и варианты подарков и празднования.

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Как называется 9 лет свадьбы: символизм и объяснение

Девятую годовщину свадьбы называют фаянсовой свадьбой. Такое название пришло на замену другому – ранее дату 9 лет супружеской жизни называли ромашковой. В некоторых регионах Украины эту годовщину называют вербной или ивовой свадьбой.

Фаянс недаром выбрали главным символом девяти лет в браке. Это особый керамический материал, похожий на фарфор и покрытый тонкой стекловидной глазурью. Фаянс роскошный и одновременно изящный, он символизирует нежность и хрупкость семейных отношений. В то же время материал достаточно прочный: так просто его не сломать, как и отношения в браке после 9 лет совместной жизни.



Фаянс – символ 9 годовщины свадьбы / Фото Unsplash

Фаянс – драгоценный и хрупкий материал, к которому следует относиться с особой осторожностью, за ним стоит тщательно ухаживать и оберегать. Так же и супружеские отношения. То, что пара в браке уже почти десять лет, не означает, что их не следует лелеять и в дальнейшем. Психологи считают, что период 9 лет свадьбы может стать переломным для пары. Даже незначительный конфликт может понести за собой кризис и трещину, что станет расколом для супругов.

Интересно, что в США, Франции и Нидерландах, а также странах Скандинавии и восточной Европы, годовщина свадьбы 9 лет также называется фаянсовой. Зато в Англии символом этой даты является медь, а в Германии дату называют хрустальной.

История и традиции празднования 9 годовщины свадьбы

Издавна считалось, что фаянс поглощает в себя негативную энергетику и привлекает в дом только позитив. Поэтому накануне праздников хозяйки избавлялись от посуды с трещинами или надколами, ведь они могут принести домой проблемы.

Также на свадьбе существует давняя традиция: бить бокалы или другую посуду, чтобы отогнать злых духов и привлечь счастье. Мелкие осколки стекла символизируют количество лет брака. Эти поверья и ритуалы объединились в традицию, которой не пренебрегает украинские супруги на 9 годовщину свадьбы.

Вместо бокалов пара готовит девять тарелок, которые могут быть надщербленными или с трещинами. Будет символично, если посуда будет изготовлена из фаянса. После того, как прозвучал первый тост, супруги по одной разбивают тарелки на счастье. Таким образом они избавляются от проблем, старых обид или ссор, что не дают двигаться дальше.

Убрать разбитую посуду можно только после того, как завершится празднование. Обломки также является важным напоминанием для влюбленных: как легко разрушить брак, и как важно ценить и беречь его на протяжении лет. Некоторые даже сохраняет обломок для того, чтобы через годы напоминать себе о его символизме и счастливом праздновании 9-й годовщины брака.

На девять лет свадьбы в Украине придерживались еще одной важной традиции: пара должна делать все вместе в праздничный день. Мужу и жене запрещено разбегаться, они должны быть рядом. Это напоминание о том, что каждому в паре сверхважно получать поддержку от любимого человека, а совместный труд – залог успеха на пути.

Также предки считали, что на празднование нужно пригласить больше чем девять гостей, – чтобы судьба супругов была счастливой.

Что подарить на 9 лет свадьбы – фаянсовая свадьба фаянсовая свадьба

Девятая годовщина свадьбы – это хороший повод удивить вторую половинку или своих друзей интересным и оригинальным подарком.

Поскольку годовщину называют фаянсовой, то в эту дату принято дарить фаянсовые выборы: сервиз, чайный набор, статуэтки, подсвечники, вазы и тому подобное. Другими вариантами являются изделия из фарфора или керамики, декоративные фигурки для дома или сада, символические украшения. Такой подарок будет олицетворять прочность отношений пары, но и напоминать о том, что отношения еще хрупкие и за ними нужен уход.

9-летие брака также называют ромашковым. Поэтому цветы должны быть одним из главных элементов праздника, ведь они напоминают о нежности и романтике в отношениях. Букет из ромашек или других цветов станет отличным вариантом для подарка. Считалось, что когда гости приносят ромашковый букет для пары на годовщину по собственному желанию – значит их ждет счастливая и долгая совместная жизнь.



Ромашка – символ 9 годовщины свадьбы / Фото Unsplash

Если вы сторонник нетрадиционных, а оригинальных вариантов подарков, обратите внимание на другие варианты, что дарить на 9 лет свадьбы: мастер-класс для двоих – можно подобрать дело, которое понравится и мужу, и жене. Также супругам можно предложить вдвоем расслабиться в SPA. Оригинально будет устроить фотосессию – особенно, если локацией будет ромашковое (или другое цветочное) поле. Такой подарок будет и символическим, и интересным одновременно.

Идеи подарков для жены

Не все мужчины умеют выбирать удачные подарки для любимой. Накануне ромашковой свадьбы обратите внимание на такие варианты:

Изделия из фаянса или фарфора : статуэтки, шкатулки, вазы, чайные сервизы.

: статуэтки, шкатулки, вазы, чайные сервизы. Ювелирные изделия с фаянсовыми вставками: броши _COPY подвески _COPY подвески : броши, подвески, серьги, кольца или наборы украшений.

: броши, подвески, серьги, кольца или наборы украшений. Аксессуары с ромашковыми деталями или принтом: бижутерия, сумочки, косметички или кошельки, пижама или халат, платье.

Идеальным дополнением к подарку станет букет цветов – ромашковый или из других любимых цветов второй половинки. Помните, что важно учитывать интересы любимой и ее стиль.

Идеи подарков для мужчины

Для тех, кто размышляет над презентом для любимого, могут подойти такие варианты подарков:

Фаянсовые или керамические изделия : пивные кружки, чашка, фаянсовая пепельница, копилка, ключница.

: пивные кружки, чашка, фаянсовая пепельница, копилка, ключница. Полезные вещи : термос, миникавоварка, часы, чайный набор, фитнес-трекер, техника.

: термос, миникавоварка, часы, чайный набор, фитнес-трекер, техника. Необычные варианты : мастер-класс на любимое занятие: мастер-класс на любимое занятие, приглашение на ужин в ресторан, билеты в кино или на матч – в зависимости от предпочтений мужчины.

Символика цветов и декора на 9 годовщину свадьбы

Мы неоднократно упоминали о том, что ромашки являются одним из символов 9-летия брака, ведь они передают верность, брачную преданность и любовь. Поэтому эти цветы станут отличным выбором для подарка паре, жене или декора на празднование.

Для декора (или в букет для подарка) можно выбирать и другие цветы. Лучше сосредоточиться на вариантах белых, молочных и пастельных цветов. Ромашка удачно сочетается со светлыми розами, пионами, гортензиями, васильками, лавандой, петуниями, лиловыми ирисами, фрезиями.

Каждый цветок имеет свое особое значение. Согласно ему, можно выбирать именно те растения, символика которых нравится вам больше всего. Например, розовая роза олицетворяет благодарность, пионы и гортензии – гармонию и верность, а также состоятельность. Лаванда символизирует спокойствие и любовную преданность, а петунии приносят в дом положительные эмоции.



Идея подарка на 9 годовщину свадьбы / Фото Unsplash

Цветы можно совместить с декоративными элементами из фаянса или керамики. Вместе они будут олицетворять тепло и гармонию, что царит не только в доме, но и в отношениях. Они подчеркивают любовь и любовь, нежность и гармонию, которые удалось сохранить на протяжении лет совместной жизни.

Например, цветочные букеты можно поставить в фаянсовые вазы – это будет иметь эффектный вид. Декоративными тарелками и чашками из фаянса можно засервировать праздничный стол. Еще одним элементом декора могут стать подсвечники или особые фигурки.

Детали крайне важны в декоре, поэтому не отказывайте себе в этом. Именно такие символические мелочи делают праздник полноценным и завершенным.

Особенности празднования 9 годовщины свадьбы в Украине

Украинские пары обычно отмечают 9 годовщину брака в кругу семьи и близких друзей. Часто они приглашают гостей домой, в заведение или же хотят отпраздновать на природе (если это позволяет время года). Сейчас традиции сочетаются с современными тенденциями. В частности, супруги не пренебрегают символикой – ромашками и фаянсовым или фарфоровым декором. Традиция разбивать посуду также остается актуальной до сих пор.

Кроме того, можно устраивать и другие интерактивы: интересные конкурсы, рисование, настольные игры. Важно не забывать о своих предпочтениях и предпочтениях других и провести праздник лучше.

Как еще можно отметить девятую годовщину свадьбы:

Романтический ужин для двоих дома или в ресторане. Этот вариант понравится паре, которая больше всего ценит время вдвоем, без гаджетов и социальных сетей. Он также будет удачным, если ваш юбилей брака – зимой. Если решили праздновать дома – задекорируйте дом цветами и фаянсовыми изделиями. Также в эту дату можно посмотреть фото или видео со свадьбы.

для двоих дома или в ресторане. Этот вариант понравится паре, которая больше всего ценит время вдвоем, без гаджетов и социальных сетей. Он также будет удачным, если ваш юбилей брака – зимой. Если решили праздновать дома – задекорируйте дом цветами и фаянсовыми изделиями. Также в эту дату можно посмотреть фото или видео со свадьбы. Совместная романтическая фотосессия . Такая идея подойдет, если ваша годовщина свадьбы приходится на весну или лето. Именно в это время расцветают цветы. Фотосессия для двоих в цветочном поле станет не только символической, но и поможет сблизиться и лучше узнать друг друга.

. Такая идея подойдет, если ваша годовщина свадьбы приходится на весну или лето. Именно в это время расцветают цветы. Фотосессия для двоих в цветочном поле станет не только символической, но и поможет сблизиться и лучше узнать друг друга. Путешествие или прогулка . По случаю праздника можно посетить город, который важен для вашей пары, или посетить места, ставшие для вас особенными.

. По случаю праздника можно посетить город, который важен для вашей пары, или посетить места, ставшие для вас особенными. Новая традиция. Семья строится на доверии, уважении друг к другу, любви и традициям, которые становятся фундаментом и передаются из поколения в поколение. Вы можете создать традицию самостоятельно и придать ей символическое значение. Это может быть день без гаджетов, семейное путешествие, выходные для двоих, "книга воспоминаний" и многое другое.

Как провести фаянсовую свадьбу: вывод

Несмотря на то, что фаянсовая (ромашковая) свадьба – не круглая дата, это важный праздник для супругов. В течение девяти лет муж и жена проходят вместе первые трудности и кризисы, учатся доверять друг другу, познают свои привычки и характеры.

Свадьба 9 лет символизирует стабильность, гармонию и прочность супружеского союза. В то же время отношения остаются нежными и трепетными. Именно поэтому эту годовщину называют фаянсовой или ромашковой.

Основная идея девятой годовщины брака – не громкое празднование или роскошные подарки из фаянса или фарфора. Важно отметить прочную связь между партнерами и не забывать, что ее следует сохранять и лелеять в дальнейшем.

Не пренебрегайте возможностью отметить годовщину ярко и символично.