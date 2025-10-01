1 жовтня люди з іменами Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман і Віра святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 1 жовтня?

Георгій – ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як “землероб”.

– ім'я має давньогрецьке коріння та трактується як “землероб”. Григорій – має грецьке походження та означає "бадьорий" або "той, хто не спить".

– має грецьке походження та означає "бадьорий" або "той, хто не спить". Іван – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог милостивий".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог милостивий". Михайло – таке ім'я має давньоєврейське коріння та трактується як "подібний до Бога".

– таке ім'я має давньоєврейське коріння та трактується як "подібний до Бога". Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".

– має грецьке походження та перекладається як "переможець народів". Олександр – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "захисник".

– ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "захисник". Олексій – має грецьке походження та означає "захисник" або "той, що оберігає".

– має грецьке походження та означає "захисник" або "той, що оберігає". Петро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "камінь" або "скеля".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "камінь" або "скеля". Роман – за однією з версій, таке ім'я має латинське коріння та означає "римлянин".

– за однією з версій, таке ім'я має латинське коріння та означає "римлянин". Віра – має старослов'янське походження та означає "віра".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У цей особливий день я щиро вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб твій небесний заступник завжди освітлював твій шлях, даруючи надію та натхнення. Нехай твоє життя буде сповнене благодаті, радості та душевного спокою, а кожен день приносить нові щасливі моменти та позитивні враження. Бажаю тобі мудрості у всіх рішеннях, терпіння у випробуваннях та вдячності за кожну хвилину життя. Нехай Господь завжди оберігає тебе та твоїх рідних, даруючи мир, любов та злагоду вашій родині.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день – це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!