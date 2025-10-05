5 жовтня люди з іменами Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій та Олександра святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 5 жовтня?

Макар – походить зі Стародавньої Греції та означає "блаженний" або "щасливий".

– походить зі Стародавньої Греції та означає "блаженний" або "щасливий". Матвій – має давньоєврейське походження та трактується як "чоловік Божий" або "дарований Богом".

– має давньоєврейське походження та трактується як "чоловік Божий" або "дарований Богом". Олександра – має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисниця людей".

– має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисниця людей". Григорій – це ім'я грецького походження означає "пильний" або "бадьорий".

– це ім'я грецького походження означає "пильний" або "бадьорий". Дем'ян – таке давньогрецьке ім'я трактується як "присвячений Дамії".

– таке давньогрецьке ім'я трактується як "присвячений Дамії". Денис – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "присвячений Діонісу".

Як привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі відчувати його присутність кожної миті твого життя, особливо у моменти сумнівів та випробувань. Нехай твій ангел дарує тобі крила для злету до найвищих вершин і м'яку хмаринку для відпочинку, коли втомишся. Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене любов'ю, а душа – спокоєм та гармонією, які можуть дати лише віра та надія на краще.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні, у твій День ангела, я хочу побажати тобі, щоб твій небесний покровитель завжди тримав тебе під своїм крилом, захищаючи від усіх негараздів та розчарувань. Нехай твоє життя буде схоже на чисте джерело, що наповнює все навколо живильною енергією добра та любові. Бажаю, щоб кожен твій день починався з усмішки та закінчувався з відчуттям виконаного обов'язку та внутрішнього задоволення. І нехай Господь дарує тобі мудрість відрізняти важливе від другорядного та силу завжди слідувати своєму серцю.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі відчути особливу благодать та захист твого ангела-охоронця, який невидимо супроводжує тебе крізь усе життя. Нехай твоя душа завжди буде наповнена світлом, а серце – вірою в краще майбутнє та вдячністю за кожен прожитий день. Бажаю тобі мудрості у прийнятті рішень, терпіння у подоланні перешкод та невичерпної любові до життя у всіх його проявах.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише красиву мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твій Ангел. Бажаю міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та успіхів у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!