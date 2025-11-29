З Днем ангела Андрія 2025: чарівні картинки-привітання з іменинами
- День ангела Андрія відзначають в Україні 30 листопада після переходу церков на новоюліанський календар.
- Ім'я Андрій має давньогрецьке походження і означає "сміливий, мужній, хоробрий".
30 листопада в Україні відзначають День ангела Андрія. На щирі слова заслуговує кожен, тому подаруйте гарний настрій своїм рідним чарівними картинками-привітаннями.
Ім'я Андрій має давньогрецьке походження та означає "сміливий, мужній, хоробрий". Його представники прагнуть незалежності та свободи й водночас не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Такі чоловіки – розумні, цілеспрямовані, та наполегливі, тому легко справляють гарне враження на інших людей, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.
Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Андрія. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які матимуть іменини.
Привітання з Днем ангела Андрія: картинки й листівки
Коли раніше святкували День ангела Андрія?
У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад.
За старим календарем, Андрії святкували іменини 13 грудня, а зараз їх мають – 30 листопада.