Найтепліші привітання з Днем ангела Іллі 2025: щирі слова у прозі й віршах

Сьогодні, 20 липня, в Україні святкують День ангела Іллі. Це свято вшановує святого пророка Іллю, одного з найвідоміших у Старому Завіті.

З цієї нагоди LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Іллі у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у цей день.

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Привітання з Днем ангела Іллі 2025: картинки, проза й вірші

Дорогий Ілля, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Нехай життя твоє буде радісним і красивим, нехай у твоїх справах тебе чекає успіх, нехай здоров'я міцнішає, і з кожним днем ​​оновлюються сили, будь щасливим, задоволеним і улюбленим для всіх!

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Вітаю тебе, Ілля, а побажати хочу щасливого і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, які люблять і дорогих рідних, великого оптимізму і гордості душі.

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

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Твоє ім'я Ілля – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ілля, нехай твоя багатогранність і допитливість приносять приголомшливі плоди! Нехай надійним буде здоров'я і привітними навколишні люди. Нехай гармонія буде в родині, в душі та в кожній справі, за яке ти берешся. Перемог, успіху та удачі!

***

Вітаю зі святом тебе, Ілля. Бажаю життя солодкою і смачною, як стигла груша, бажаю удачі, любові та веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість у твоїй душі щирою і безмежної.

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Іллі,

Прийми привітання!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Ілля, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!